CTET 2026 Application Form
Focus
Quick Links
News

UP Board Exam 2026: UP बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए लिस्ट से हुए कई स्कूल बहार, कहां देंगे 52 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम?

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 28, 2025, 12:10 IST

UP Board 2026 हाईस्कूल और इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर की फाइनल सूची जल्द जारी करेगा। छात्रों के एग्जाम देने के लिए उत्तर प्रदेश में लगभग 8000 एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे।

Add as a preferred source on Google
Join us
UP Board Exam Center List 2026 Soon
UP Board Exam Center List 2026 Soon
Register for Result Updates

अधिक विद्यालयों को परीक्षा केंद्र की सूची से बाहर कर दिया है। इनमें नकल में शामिल और मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई वाले विद्यालय शामिल हैं। परिषद इन विद्यालयों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करेगी ताकि ये परीक्षा केंद्र न बन सकें। यह निर्णय परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) एग्जाम 2026 में 52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होंगे। यह एशिया के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली एक विशाल एग्जाम है। छात्रों की इतनी बड़ी संख्या के लिए एग्जाम सेंटर पर बोर्ड गंभीरता से काम कर रहा है।

कितने छात्र, कितनी उम्मीदें?

यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कुल 52,30,297 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले साल की तुलना में इस बार रजिस्टर छात्रों की कुल संख्या में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण इंटरमीडिएट (कक्षा 12) में छात्रों की संख्या का घटना है।

कितने एग्जाम सेंटर बनेंगे?

बोर्ड के सूत्रों के अनुसार 2026 की बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 8000 एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। पिछले साल यानी 2025 में कुल 8140 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, यानी इस बार 140 एग्जाम सेंटर में कमी की गई हैं। साथ ही, अभी भी एग्जाम सेंटर की यह संख्या पूरी नहीं है। बोर्ड लिस्ट में सेंटर की संख्या में कमी और बढ़ोतरी भी कर सकता है। 

स्टूडेंट्स की संख्या में कमी

इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में कुल 52 लाख 30 हजार 297 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हुए हैं जिसमें हाईस्कूल के 27 लाख 50 हजार 945 और इंटरमीडिएट के 24 लाख 79 हजार 352 परीक्षार्थी शामिल हैं. वहीं साल 2025 में कुल 54 लाख 38 हजार 597 छात्र पंजीकृत थे यानी इस बार करीब 2 लाख परीक्षार्थियों की संख्या कम हो गई है. इसी वजह से पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि परीक्षा केंद्रों की संख्या भी कम होगी.

रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की लिस्ट 

यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कई स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किए है। इस बार बोर्ड एग्जाम में कुल 52,30,297 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। इस बार करीब 2 लाख स्टूडेंट्स की संख्या कम होने के कारण एग्जाम सेंटर की संख्या में भी कमी होगी।

कक्षा  रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की संख्या  लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या
हाईस्कूल (10वीं) 27,50,945 14,38,682 13,12,263
इंटरमीडिएट (12वीं) 24,79,352 13,03,012 11,76,340
कुल  52,30,297 27,41,694 24,88,603

UP Board Exam Center List 2026: यूपी बोर्ड एग्जाम सेंटर की लिस्ट कब होगी जारी? 

यूपी बोर्ड दोनों कक्षाओं के एग्जाम सेंटर की पूरी फाइनल लिस्ट 30 दिसंबर 2025 को जारी करेगा। इस बार बोर्ड ने एग्जाम सेंटर की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में करने का आदेश दिया है। यह पूरी प्रक्रिया 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक चलेगी। 

Exclusion Criteria for UP Board Exam Center: किन स्कूलों को एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा?

बोर्ड ने कई स्कूलों को एग्जाम सेंटर न बनाने का निर्णय लिया है। बोर्ड स्कूलों के पिछले रिकॉर्ड को चेक करके ये फैसला लेगा। आइए जानते हैं कौन-कौन से स्कूल लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। 

  1. जिन स्कूलों की प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं है।
  2. जहां हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में कुल मिलाकर 80 से कम छात्र हैं।
  3. जिन विद्यालयों को जाने वाला रास्ता 10 फीट से कम चौड़ा है।
  4. जिन स्कूलों की क्षमता 125 से कम है।
  5. जिन स्कूलों में प्रबंधकीय विवाद चल रहे हैं।

UP Board Exam: यूपी बोर्ड के एग्जाम कब से हैं?

यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं का पूरा कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया है। छात्रों को बता दें दोनों कक्षाओं के एग्जाम 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगे।

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News