AIM, नीति आयोग ने विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के लिए अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को मंजूरी दी

हमें आपके साथ यह साझा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी को अटल इनोवेशन मिशन, NITI Aayog प्रोजेक्ट के तहत अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए चुना गया है। ACIC- VGU फाउंडेशन राजस्थान में स्थापित एकमात्र इनोवेशन सेंटर है, वीजीयू को लगभग सैकड़ों आवेदकों में से चुना गया था।

ACIC- VGU फाउंडेशन वीजीयू और एआईएम, नीति आयोग के सहयोग से स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम के संबंध में राजस्थान के 2 स्तरीय और 3 स्तरीय शहरों सहित समुदाय के निर्माण और पोषण की परिकल्पना करेगा।

ACIC- VGU फाउंडेशन कला, शिल्प, डिजाइन और आजीविका के तहत नवाचारों का समर्थन और बढ़ावा देगा और लगभग 103 स्टार्टअप को इन्क्यूबेट करेगा, जबकि उन्हें बुनियादी ढांचे द्वारा विशेषज्ञ सलाहकारों, कार्यालय स्थान, प्रयोगशालाओं तक पहुंच प्रदान करेगा जो लगभग 10,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। विशेष रूप से केंद्र, नेटवर्किंग और वित्तीय सहायता के लिए समर्पित, जहां 20 स्टार्टअप आइडिया में से प्रत्येक को 5 लाख का सीड फंड वितरित किया जाएगा। ACIC- VGU फाउंडेशन को राजस्थान में पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 2.5 करोड़ का अनुदान दिया गया है। वे इन क्षेत्रों में नीति निर्माण के लिए वैश्विक स्तर की कंपनियों के साथ काम करेंगे l

ACIC- VGU का उद्देश्य पिरामिड के निचले भाग में नवप्रवर्तकों तक पहुंचना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है, विशेष रूप से प्रयोगशाला से भूमि की दूरी को कम करके और विचारों/समाधानों के पूर्व-ऊष्मायन के लिए जगह बनाना है। ACIC- VGU फाउंडेशन का लक्ष्य इन नवाचारों की पहचान करने और उन्हें बढ़ाने के लिए एक औपचारिक दृष्टिकोण तैयार करना है।

ACIC- VGU फाउंडेशन का मकसद राजस्थान के डिजाइन के सांस्कृतिक मूल्य को बहाल करना है। कला और लाभप्रदता की संभावना को उसी तक पहुंचाएं रखना है। प्राप्त परियोजना विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी की टीम एवं श्री ओंकार बगरिया, CF&AO, VGU के कुशल नेतृत्व का परिणाम है।

ACIC- VGU फाउंडेशन ने डिजाइन, कला, शिल्प और आजीविका क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए युवा नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहित करने और आकर्षित करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ सत्रों, बूटकैंप्स, बिजनेस प्लान प्रतियोगिताओं और कुछ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की योजना बनाई है और छोटे पैमाने के व्यवसायियों, कारीगरों आदि की मदद की है। राजस्थान की सांस्कृतिक वास्तुकला को पुनर्स्थापित करने के लिए आर्थिक रूप से विकसित होने और एक आत्मनिर्भर मॉडल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एसीआईसी वीजीयू फाउंडेशन कौशल और जागरूकता बढ़ाने के लिए हैकाथॉन, बूट कैंप, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

यह सेंटर हर साल 20 स्टार्टअप को फेलोशिप और फंडिंग मुहैया कराएगा। केंद्र शिल्प, सतत विकास लक्ष्यों और कृषि तकनीक के क्षेत्रों में काम कर रहे युवाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसरों और नवाचार के अवसरों का वादा करता है। इसके अलावा सीड फंड/एंजेल निवेश के अवसर उपलब्ध हैंl यह सेंटर 10,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसमें प्रोटोटाइप लैब, मेकर स्पेस लैब और फैब्रिकेशन लैब जैसी उच्च अंत प्रयोगशालाएं हैं। अगले कुछ वर्षों में यह सेंटर विभिन्न जमीनी नवाचारों में लगभग 50 पेटेंट के साथ आएगा l स्थानीय स्कूलों, कॉलेजों, औद्योगिक संघों, गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में यह सेंटर जमीनी स्तर पर समाधान पर काम करेगा और राजस्थान को एक नया केंद्र बनाएगा l इस सेंटर का उद्घाटन सितंबर के महीने में किया जाएगा l यह सभी नवोन्मेषकों के लिए कार्यालय स्थान, पुस्तकालय, बैठक स्थान और सम्मेलन कक्ष की सुविधा भी प्रदान करेगा|

ACIC- VGU फाउंडेशन किसी भी नवोन्मेषकों या उत्साही लोगों का स्वागत करता है, जिनके पास एक यात्रा के लिए डिजाइन और आजीविका के क्षेत्र में एक विचार है और ACIC- VGU फाउंडेशन की टीम को उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा ताकि वे इस विचार को व्यवसाय में ला सकें और राजस्थान स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकें।

