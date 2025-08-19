BDL Admit Card 2025: बीडीएल ट्रेनी एडमिट कार्ड bdl-india.in पर जारी, डाउनलोड करें परीक्षा हॉल टिकट

NEET PG 2025 Result Expected Today
BDL Admit Card 2025: BDL ट्रेनी एडमिट कार्ड 2025, BDL ट्रेनी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट, ट्रेनी ऑफिसर और अन्य पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह ऑनलाइन परीक्षा 24 अगस्त, 2024 को होनी है। इस भर्ती के तहत कुल 212 पद भरे जाएंगे। परीक्षा पैटर्न और अन्य जानकारी यहां देखें।

ByVijay Pratap Singh
Aug 19, 2025, 15:58 IST
BDL Admit Card 2025: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट, ट्रेनी ऑफिसर और अन्य पदों के लिए 24 अगस्त, 2024 को होने वाली ऑनलाइन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 212 पद भरे जाएंगे। जो Candidates BDL ट्रेनी इंजीनियर परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट यानी bdl-india.in से BDL ट्रेनी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

BDL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक

BDL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए, आपको आधिकारिक वेबसाइट दिए गए लिंक पर अपनी लॉग-इन जानकारी का उपयोग करना होगा। इसके अलावा, हमने नीचे एक लिंक प्रदान किया है जिसके माध्यम से भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-

BDL Admit Card 2025 Download Link

यहां क्लिक करें

BDL एडमिट कार्ड 2025- हाइलाइट्स

उम्मीदवारनीचे दी तालिका में बीडीएल परीक्षा हॉल टिकट से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।

संस्था का नाम

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL)

पद का नाम

ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट, ट्रेनी ऑफिसर और अन्य

परीक्षा की तारीख

24 अगस्त, 2024

एडमिट कार्ड की स्थिति

जारी

पदों की संख्या

212

आधिकारिक वेबसाइट

https://www.hindustanpetroleum.com/

BDL एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

*   BDL की वेबसाइट पर जाएं और 'करियर' टैब पर क्लिक करें।

*   अब, ‘Candidates Recruitment of Various Posts’ के तहत दिए गए ‘Click here for Download of Admit Card’ पर जाएं।

*   ‘Download Admit card’ पर जाएं।

*   लॉग-इन लिंक पर क्लिक करें।

*   BDL ट्रेनी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

BDL ट्रेनी एडमिट कार्ड 2025 में दी गई जानकारी

जिन Candidates को 24 अगस्त को होने वाली BDL परीक्षा में शामिल होना है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़ें। इसमें परीक्षा केंद्र, समय, पता, Candidate का रोल नंबर, नाम, जन्मतिथि, अभिभावक का नाम और अन्य जानकारी दी गई होगी। आपको अपने एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी को जांच लेना चाहिए और यह पक्का कर लेना चाहिए कि उसमें दी गई सभी जानकारी सही है। आपको सलाह दी जाती है कि आप सभी जरूरी जानकारी की जांच कर लें। अगर हॉल टिकट पर दी गई जानकारी में कोई गलती है, तो आपको संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। आपको हॉल टिकट पर यह जरूरी जानकारी मिलेगी-

*   Candidate का नाम और फोटो

*   जन्म की तारीख

*   Candidate की तस्वीर

*   Candidate के हस्ताक्षर

*   परीक्षा केंद्र

*   परीक्षा की तारीख और समय

*   रोल नंबर

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

