BDL Admit Card 2025: बीडीएल ट्रेनी एडमिट कार्ड bdl-india.in पर जारी, डाउनलोड करें परीक्षा हॉल टिकट

उम्मीदवारनीचे दी तालिका में बीडीएल परीक्षा हॉल टिकट से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।

BDL एडमिट कार्ड 2025- हाइलाइट्स

BDL Admit Card 2025 Download Link

BDL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए, आपको आधिकारिक वेबसाइट दिए गए लिंक पर अपनी लॉग-इन जानकारी का उपयोग करना होगा। इसके अलावा, हमने नीचे एक लिंक प्रदान किया है जिसके माध्यम से भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-

BDL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक

BDL Admit Card 2025: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट, ट्रेनी ऑफिसर और अन्य पदों के लिए 24 अगस्त, 2024 को होने वाली ऑनलाइन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 212 पद भरे जाएंगे। जो Candidates BDL ट्रेनी इंजीनियर परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट यानी bdl-india.in से BDL ट्रेनी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

संस्था का नाम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) पद का नाम ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट, ट्रेनी ऑफिसर और अन्य परीक्षा की तारीख 24 अगस्त, 2024 एडमिट कार्ड की स्थिति जारी पदों की संख्या 212 आधिकारिक वेबसाइट https://www.hindustanpetroleum.com/

BDL एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

* BDL की वेबसाइट पर जाएं और 'करियर' टैब पर क्लिक करें।

* अब, ‘Candidates Recruitment of Various Posts’ के तहत दिए गए ‘Click here for Download of Admit Card’ पर जाएं।

* ‘Download Admit card’ पर जाएं।

* लॉग-इन लिंक पर क्लिक करें।

* BDL ट्रेनी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

BDL ट्रेनी एडमिट कार्ड 2025 में दी गई जानकारी

जिन Candidates को 24 अगस्त को होने वाली BDL परीक्षा में शामिल होना है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़ें। इसमें परीक्षा केंद्र, समय, पता, Candidate का रोल नंबर, नाम, जन्मतिथि, अभिभावक का नाम और अन्य जानकारी दी गई होगी। आपको अपने एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी को जांच लेना चाहिए और यह पक्का कर लेना चाहिए कि उसमें दी गई सभी जानकारी सही है। आपको सलाह दी जाती है कि आप सभी जरूरी जानकारी की जांच कर लें। अगर हॉल टिकट पर दी गई जानकारी में कोई गलती है, तो आपको संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। आपको हॉल टिकट पर यह जरूरी जानकारी मिलेगी-