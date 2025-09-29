BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS), फैरीडकॉट ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर 28 सितंबर 2025 को डाउनलोड के लिए उपलब्ध हुआ। जिन उम्मीदवारों ने स्टाफ नर्स पदों के लिए आवेदन किया है, वे अब अपने एप्लीकेशन आईडी और आधार नंबर के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए अनिवार्य है। एडमिट कार्ड डाउनलोड किए बिना कोई भी उम्मीदवार परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं कर पाएगा।

परीक्षा 5 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी जिसमें कुल 406 स्टाफ नर्स पदों के लिए भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए नाम, परीक्षा तिथि, समय, और परीक्षा केंद्र जैसी सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि या समस्या पाए जाने पर तुरंत परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क करें।