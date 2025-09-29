Asia Cup Winners List 2025
Focus
Quick Links

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Sep 29, 2025, 09:34 IST

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: 05 अक्टूबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए BFUHS स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल दर्ज करके अपना BFUHS स्टाफ नर्स हॉल टिकट 2025 प्राप्त कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025
BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS), फैरीडकॉट ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर 28 सितंबर 2025 को डाउनलोड के लिए उपलब्ध हुआ। जिन उम्मीदवारों ने स्टाफ नर्स पदों के लिए आवेदन किया है, वे अब अपने एप्लीकेशन आईडी और आधार नंबर के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए अनिवार्य है। एडमिट कार्ड डाउनलोड किए बिना कोई भी उम्मीदवार परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं कर पाएगा।

परीक्षा 5 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी जिसमें कुल 406 स्टाफ नर्स पदों के लिए भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए नाम, परीक्षा तिथि, समय, और परीक्षा केंद्र जैसी सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि या समस्या पाए जाने पर तुरंत परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क करें।

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: BFUHS स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड हाइलाइट्स

BFUHS स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड 2025 जारी हो गया है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन आईडी और आधार नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पर लिखी सभी जानकारी ध्यान से जांचें। अगर कोई गलती या त्रुटि मिले, तो तुरंत परीक्षा विभाग से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका देखें।

संगठन खा नाम

बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज़ (BFUHS), फरीदकोट

परीक्षा का नाम

BFUHS स्टाफ नर्स परीक्षा 2025

विज्ञापन संख्या

B.F.U.-25/20

पद का नाम

स्टाफ नर्स

विभाग का नाम

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब

रिक्तियों की संख्या 

406 पद

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि

28 सितम्बर 2025

परीक्षा तिथि

05 अक्टूबर 2025

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आवश्यक विवरण

एप्लीकेशन आईडी और आधार नंबर

आधिकारिक वेबसाइट

www.bfuhs.ac.in

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपना हॉल टिकट प्राप्त कर  सकते हैं।

  • BFUHS की आधिकारिक वेबसाइट www.bfuhs.ac.in पर जाएं।

  • होमपेज पर "स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड डाउनलोड" लिंक पर क्लिक करें।

  • अपनी आवेदन आईडी और आधार नंबर भरें।

  • सबमिट पर क्लिक करें।

  • आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 Download Link

BFUHS स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड 2025 जारी हो गया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 406 स्टाफ नर्स पदों की भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। आपकी सुविधा के लिए नीचे सीधा लिंक दिया गया है।

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 Link

यहां क्लिक करें

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News