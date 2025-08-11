BFUHS Staff Nurse Vacancy 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

BFUHS Staff Nurse Vacancy 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (BFUHS) की ओर से भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। जिसके तहत स्टाफ नर्स के कुल 406 पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ये भर्ती अभियान 7 अगस्त, 2025 से जारी है। 12वीं पास उम्मीदवार (महिला एवं पुरुष) जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपना सुनहरा करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका। चयन प्रक्रिया में शॉर्ट लिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल होगा। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया नीचे लेख में बताए गए तरीके से पूरी कर सकते हैं। BFUHS Staff Nurse Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (BFUHS) की ओर से निकाली गई स्टाफ नर्स भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 तय की गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए विवरणों को ध्यान से देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (BFUHS) पद का नाम स्टाफ नर्स पदों की संख्या 406 आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 आयु सीमा 18 से 37 वर्ष सरकारी नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल टेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट https://bfuhs.ggsmch.org/ BFUHS Staff Nurse Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास उम्मीदवार (महिला एवं पुरुष) संबंधित भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, वहीं अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है: पद का नाम शैक्षणिक योग्यता स्टाफ नर्स (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सीनियर सेकेंडरी पार्ट-II परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा होना चाहिए। (iii) पंजाब नर्स पंजीकरण अधिनियम, 1932 के तहत स्थापित पंजाब नर्सिंग पंजीकरण परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

Baba Farid University Staff Nurse Vacancy 2025: रिक्त पदों की संख्या नीचे टेबल के माध्यम से उम्मीदवार बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के लिए निकाले गए पदों की संख्या की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं: वर्ग बैकलॉग पोस्ट लेटेस्ट पोस्ट कुल पोस्ट सामान्य – 65 65 एससी (एम एंड बी) 21 17 38 एससी (आर एंड ओ) 21 17 38 ईसा पूर्व 42 17 59 ईडब्ल्यूएस – 17 17 ईएसएम/एलडीईएसएम (सामान्य) 12 09 21 ईएसएम/एलडीईएसएम (एससी एम एंड बी) 04 03 07 ईएसएम/एलडीईएसएम (एससी आर एंड ओ) 01 03 04 ईएसएम/एलडीईएसएम (बीसी) 11 03 17 खेल (सामान्य) 03 03 06 खेल (एससी एम एंड बी) 06 02 08 खेल (एससी आर एंड ओ) 02 02 04 स्वतंत्रता सेनानी 08 02 10 शारीरिक रूप से विकलांग 17 03 20 कुल पदों की संख्या 239 167 406

BFUHS Staff Nurse Vacancy 2025 last date: जरूरी डॉक्यूमेंट्स स्टाफ नर्स के निकाले गए पदों पर कुल 406 रिक्त भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों को नीचे दिए गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी: पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर

10वीं का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि प्रमाण के लिए)

12वीं का प्रमाणपत्र/मार्कशीट

जीएनएम में डिप्लोमा (अंक पत्र + प्रमाण पत्र)

पंजाब नर्सिंग पंजीकरण प्रमाणपत्र

जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र (एससी/बीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी, आदि, यदि लागू हो)

अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)

पंजाब अधिवास/निवास प्रमाण

भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

खेल प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

पहचान पत्र – आधार / मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस

अधिसूचना के अनुसार कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र