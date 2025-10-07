BHEL Artisan Admit Card 2025 OUT: बीएचईएल आर्टिसन एडमिट कार्ड careers.bhel.in पर जारी, इस Direct Link से डाउनलोड करें हॉल टिकट

BHEL Artisan Admit Card 2025 OUT: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने BHEL आर्टिसन एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट careers.bhel.in पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने BHEL आर्टिसन भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 8 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, तिथि और समय जैसे सभी जरूरी विवरण दिए गए हैं।
BHEL Artisan Admit Card 2025 Download Link
बीएचईएल आर्टिसन एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक एक्टिव है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट careers.bhel.in पर जाकर अपना BHEL Artisan Admit Card 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।
|
BHEL Artisan Admit Card 2025 Download Link (Active)
BHEL Artisan Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?
BHEL कारीगर एडमिट कार्ड 2025 को डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया नीचे दी गई है। उम्मीदवार इन सरल चरणों का पालन कर सकते हैं:
-
सबसे पहले BHEL की आधिकारिक करियर वेबसाइट पर जाएं।
-
होम पेज "करियर" सेक्शन में जाकर "Current Openings" पर क्लिक करें।
-
वहां "Artisan Recruitment – 2025 ” and click the link that reads “Admit Cards for Computer-Based Examination for Artisan Recruitment – 2025" लिंक पर क्लिक करें।
-
इसके बाद आप एक लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे।
-
अब अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
-
फिर स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड भरें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
-
लॉगिन करने के बाद आपका BHEL कारीगर एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा।
- एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए प्रिंट निकाल लें। यह भविष्य में भी काम आएगा।
BHEL Artisan Exam Pattern 2025: परीक्षा पैटर्न
परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) होते हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होते हैं, जिनमें से केवल एक सही होता है। हर सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा की कुल अवधि 90 मिनट निर्धारित की गई है। प्रश्न तीन भाषाओं में उपलब्ध हैं: हिंदी, अंग्रेजी, और आपकी पसंद की एक क्षेत्रीय भाषा। परीक्षा के प्रश्न तीन मुख्य खंडों में विभाजित हैं, जो ट्रेड से संबंधित प्रश्न, इंजीनियरिंग एवं गणना, और तर्क क्षमता से जुड़े होते हैं।
|श्रेणी
|प्रश्नों की संख्या
|कुल अंक
|ट्रेड से संबंधित प्रश्न (Questions on Trade)
|70
|70
|इंजीनियरिंग/गणना (Engineering/Calculations)
|30
|30
|तर्क क्षमता (Reasoning Ability)
|20
|20
|कुल
|120
|120
Comments
All Comments (0)
Join the conversation