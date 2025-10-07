BHEL Artisan Admit Card 2025 OUT: बीएचईएल आर्टिसन एडमिट कार्ड careers.bhel.in पर जारी, इस Direct Link से डाउनलोड करें हॉल टिकट

BHEL Artisan Admit Card 2025 OUT: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने BHEL आर्टिसन एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट careers.bhel.in पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने BHEL आर्टिसन भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 8 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, तिथि और समय जैसे सभी जरूरी विवरण दिए गए हैं।

BHEL Artisan Admit Card 2025 Download Link

बीएचईएल आर्टिसन एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक एक्टिव है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट careers.bhel.in पर जाकर अपना BHEL Artisan Admit Card 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।