IBPS PO Score Card 2025 OUT: आईबीपीएस पीओ स्कोर कार्ड ibps.in पर जारी, डाउनलोड करें स्कोरकार्ड PDF

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी (PO/MT) के पदों के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा का स्कोरकार्ड लिंक जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा में शामिल हुए Candidates अपनी Registration जानकारी का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। Candidates का संयुक्त अंतिम स्कोर CRP-PO/MT-XV की ऑनलाइन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तय किया जाएगा।

IBPS CRP PO/MT XV की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी Candidates अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, चाहे वे लिखित परीक्षा में पास हुए हों या नहीं। 5300 प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए लिखित परीक्षा देने वाले Candidates आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपनी Registration जानकारी का उपयोग करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।