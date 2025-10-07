IBPS PO Score Card 2025 OUT: आईबीपीएस पीओ स्कोर कार्ड ibps.in पर जारी, डाउनलोड करें स्कोरकार्ड PDF

Viksit Bharat Buildathon 2025 Registration Link
Oct 7, 2025

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 5300 प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी (PO/MT) पदों के लिए IBPS PO प्रीलिम्स स्कोर कार्ड 2025 जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले Candidates आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपनी Registration जानकारी का उपयोग करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले, IBPS ने 26 सितंबर, 2025 को PO पदों के लिए लिखित परीक्षा का Result घोषित किया था।

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी (PO/MT) के पदों के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा का स्कोरकार्ड लिंक जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा में शामिल हुए Candidates अपनी Registration जानकारी का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। Candidates का संयुक्त अंतिम स्कोर CRP-PO/MT-XV की ऑनलाइन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तय किया जाएगा।

IBPS CRP PO/MT XV की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी Candidates अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, चाहे वे लिखित परीक्षा में पास हुए हों या नहीं। 5300 प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए लिखित परीक्षा देने वाले Candidates आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपनी Registration जानकारी का उपयोग करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

IBPS ने PO/MT पदों के लिए स्कोर कार्ड डाउनलोड लिंक अपलोड कर दिया है। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-

IBPS PO प्रीलिम्स स्कोरकार्ड 2025 का विवरण

प्रारंभिक परीक्षा के लिए IBPS PO 2025 का Result 26 सितंबर, 2025 को जारी किया गया है। परीक्षा और स्कोरकार्ड से संबंधित जानकारी नीचे दी गई टेबल में है:

परीक्षा कराने वाली संस्था का नाम

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS)

पद का नाम

प्रोबेशनरी ऑफिसर/ मैनेजमेंट ट्रेनी (PO/MT)

विज्ञापन संख्या

IBPS PO/ MT “CRP PO/MT

रिक्तियां

5300

Result जारी होने की तारीख

26 सितंबर, 2025

स्कोरकार्ड जारी होने की तारीख

जारी

मुख्य परीक्षा की तारीख

12 अक्टूबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

ibps.in

IBPS PO स्कोर कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

Candidates नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1: IBPS की वेबसाइट - ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2: ‘Scores of Online Preliminary Examination for CRP-PO/MT-XV’ स्कोर कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपनी लॉगिन जानकारी, जैसे कि Registration नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: IBPS PO प्रीलिम्स स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।


Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

