IBPS PO Score Card 2025 OUT: आईबीपीएस पीओ स्कोर कार्ड ibps.in पर जारी, डाउनलोड करें स्कोरकार्ड PDF

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी (PO/MT) के पदों के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा का स्कोरकार्ड लिंक जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा में शामिल हुए Candidates अपनी Registration जानकारी का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। Candidates का संयुक्त अंतिम स्कोर CRP-PO/MT-XV की ऑनलाइन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तय किया जाएगा।
IBPS CRP PO/MT XV की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी Candidates अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, चाहे वे लिखित परीक्षा में पास हुए हों या नहीं। 5300 प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए लिखित परीक्षा देने वाले Candidates आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपनी Registration जानकारी का उपयोग करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
IBPS PO Score Card Download Link 2025
IBPS ने PO/MT पदों के लिए स्कोर कार्ड डाउनलोड लिंक अपलोड कर दिया है। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-
IBPS PO स्कोरकार्ड डाउनलोड लिंक
IBPS PO प्रीलिम्स स्कोरकार्ड 2025 का विवरण
प्रारंभिक परीक्षा के लिए IBPS PO 2025 का Result 26 सितंबर, 2025 को जारी किया गया है। परीक्षा और स्कोरकार्ड से संबंधित जानकारी नीचे दी गई टेबल में है:
|
परीक्षा कराने वाली संस्था का नाम
|
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS)
|
पद का नाम
|
प्रोबेशनरी ऑफिसर/ मैनेजमेंट ट्रेनी (PO/MT)
|
विज्ञापन संख्या
|
IBPS PO/ MT “CRP PO/MT
|
रिक्तियां
|
5300
|
Result जारी होने की तारीख
|
26 सितंबर, 2025
|
स्कोरकार्ड जारी होने की तारीख
|
जारी
|
मुख्य परीक्षा की तारीख
|
12 अक्टूबर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
ibps.in
IBPS PO स्कोर कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
Candidates नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1: IBPS की वेबसाइट - ibps.in पर जाएं।
स्टेप 2: ‘Scores of Online Preliminary Examination for CRP-PO/MT-XV’ स्कोर कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपनी लॉगिन जानकारी, जैसे कि Registration नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
स्टेप 4: IBPS PO प्रीलिम्स स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation