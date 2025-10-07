BOM Admit Card 2025 OUT: बैंक ऑफ महाराष्ट्र भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड bankofmaharashtra.in पर जारी, ये रहा लिंक

BOM Admit Card 2025 OUT: बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) ने जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल II – प्रोजेक्ट 2025-26 भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज़ है, जिसमें परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केन्द्र, समय और अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी होती है।

आवेदक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना वेरीफाईड क्रेडेंशियल्स जैसे आवेदन संख्या, जन्मतिथि आदि दर्ज करके एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट आउट जरूर निकाल लें और परीक्षा के दिन अपने साथ ले जाएं।

BOM Admit Card 2025 Download Link

बैंक ऑफ महाराष्ट्र एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक अब सक्रिय हो गया है। उम्मीदवार बैंक ऑफ महाराष्ट्र भर्ती परीक्षा के लिए अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 12 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की जाएगी और कुल 350 पदों के लिए हो रही है। आप नीचे दिए गए सीधा डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।