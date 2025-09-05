Bihar Sakshamta Pariksha 3 Result 2025 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार सक्षमता परीक्षा (Sakshamta Exam 3) रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। साथ ही, अलग-अलग कक्षाओं के लिए क्वालीफाई लिस्ट भी जारी कर दी गई है।

BSEB Bihar Sakshamta Pariksha 3 Result 2025 PDF: जारी की गई क्वालीफाई लिस्ट

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने सक्षमता परीक्षा (तृतीय चरण) 2025 का रिजल्ट 04 सितंबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जारी किया है। इसके साथ ही क्वालीफाई लिस्ट की PDF फाइलें भी अपलोड कर दी गई हैं, जिन्हें उम्मीदवार आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह लिस्ट अलग-अलग वर्गों के लिए जारी हुई है, जिसमें कक्षा 1–5, कक्षा 6–8, कक्षा 9–10, कक्षा 11–12 और फिजिकल टीचर (बेसिक ग्रेड) शामिल हैं। उम्मीदवार वेबसाइट के रिजल्ट सेक्शन में जाकर अपनी श्रेणी की क्वालीफाई लिस्ट देख सकते हैं और उसमें अपना नाम व रोल नंबर चेक कर सकते हैं।