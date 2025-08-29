KCET 2025 Mock Seat Allotment Result Today
Focus
Quick Links

BRABU UG 3rd Semester Result 2025: जारी हुआ BRABU यूजी 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट, यहां brabu.net पर करें चेक

By Priyanka Pal
Aug 29, 2025, 11:47 IST

BRABU UG 3rd Semester Result 2025: बीआरएबीयू यूजी 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट brabu.net पर जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों को अपने अंक प्राप्त नहीं हुए, वे अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं।

BRABU UG 3rd Semester Result 2025
BRABU UG 3rd Semester Result 2025

BRABU UG 3rd Semester Result 2025: बाबासाहिब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BRABU) यूजी 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो छात्र शैक्षणिक सत्र - 2023-27 में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर brabu.net अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साल परीक्षा में कुल 1,2824 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। जिनमें से 6000 छात्र पास कर दिए गए हैं। वहीं इस परीक्षा के दौरान 600 छात्र अनुपस्थित थे। 

परीक्षा परिणामों की जांच करने के लिए छात्र नीचे लेख में दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर अपनी रिजल्ट देख सकते हैं। 

BRABU UG 3rd Semester Result 2025: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?

नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए छात्र अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट  brabu.net पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, रिजल्ट पर क्लिक करें।

स्टेप 3 अब BRABU UG 3rd Semester Result 2025 पर जाएं।

स्टेप 4 रोल नंबर दर्ज करें। 

स्टेप 5 विषय का चयन करें। 

स्टेप 6 अब आपकी रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

स्टेप 7 स्कोरकार्ड डाउनलोड करें। 


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News