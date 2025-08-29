BRABU UG 3rd Semester Result 2025: जारी हुआ BRABU यूजी 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट, यहां brabu.net पर करें चेक

BRABU UG 3rd Semester Result 2025: बाबासाहिब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BRABU) यूजी 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो छात्र शैक्षणिक सत्र - 2023-27 में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर brabu.net अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साल परीक्षा में कुल 1,2824 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। जिनमें से 6000 छात्र पास कर दिए गए हैं। वहीं इस परीक्षा के दौरान 600 छात्र अनुपस्थित थे।

परीक्षा परिणामों की जांच करने के लिए छात्र नीचे लेख में दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर अपनी रिजल्ट देख सकते हैं।

BRABU UG 3rd Semester Result 2025: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?

नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए छात्र अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट brabu.net पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, रिजल्ट पर क्लिक करें।

स्टेप 3 अब BRABU UG 3rd Semester Result 2025 पर जाएं।