Bihar Board 10th Hindi Syllabus 2023-24: Download BSEB Hindi Syllabus PDF

BSEB Class 10 Hindi Syllabus 2023-24: Check बिहार बोर्ड syllabus for 10th class Hindi 2024 matric board exam and download the PDF of the syllabus for free.

BSEB Class 10 Hindi Syllabus 2023-24: Bihar School Examination Board (BSEB) is likely to conduct the matriculation and intermediate examinations for all schools from February to March, 2024. BSEB will not only schedule and conduct the practical and theory exams but also arrange for the proper evaluation of papers and timely result declaration. Bihar Board also sets the complete syllabus and exam pattern for the examination. Students must note that Hindi is offered as हिंदी मातृभाषा and हिंदी द्वितीय भाषा for Bihar board students. There are slight differences in both. In this article, students can check the BSEB Matric Hindi syllabus 2024 PDF along with the unit-wise division of marks, exam pattern and download the whole बिहार बोर्ड Hindi syllabus 2024 matric for free.

बिहार बोर्ड Class 10 Hindi Marks Distribution (मातृभाषा)

Check the marks distribution in each section of the Hindi Mother-tongue question paper:

Section Marks Unseem passage 20 Essay/ Letter 15 Grammar 15 Poetry 20 Prose 20 Sub. textbook 10

Bihar Board Class 10th Hindi Syllabus 2024

Check BSEB Class 10 Hindi syllabus in details here:

1 गोधूली भाग-2 (B.T.B.C.) Prose 1. श्रम विभाजन और जाति प्रथा 2. विष के दौत 3. भारत से हम क्या सीखें 4. नाखून क्यों बढ़ते हैं? 5. नागरी लिपि 6. बहादुर 7. परम्परा का मूल्यांकन 8. जित मैं निरखत हूँ 9. अविन्यों 10. मछली 11. नौबतखाने में इबादत 12. शिक्षा और संस्कृति Poetry 1. राम बिनु बिरथर जगी जनमा, जो नर दुःख में दुःख नाहीं मानि … 2. प्रेम.. राधिका, कंटीले … वारी 3. अहि… मारग है… 4. स्वदेशी 5. भारत माता 6. जनतंत्र का जन्म 7. हिरोशिमा 8. एक वृक्ष की हत्या 9. हमारी नींद 10. अक्षर ज्ञान 11. लौटकर आऊंगा फिर

12. मेरे बिना तुम प्रभु पूरक पाठ्यपुस्तक वर्णिका भाग-2 1. दही वाली मंगामा (कन्नड़) ढहते विश्वास (उडिया) माँ (गुजराती) 4. नगर (तमिल ) 5. धरती कब तक भूमेगी (राजस्थानी ) 2 अपठित गद्यांश (12 + 8 अंक) पहले प्रश्न में दो अपठित गद्यांश दिए जाएंगे जिनमें पहला अनिवार्यतः साहित्यिक होगा और जिसकी शब्द-रचना 250-300 शब्दों की होगी। शीर्षक चयन, विषय-वस्तु का बोध, भाषिक संरचना पर आधारित लघु उत्तरीय अवबोधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या अधिकतम तीन होगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित होंगे। 4+4+4=12 दूसरा अपठित गद्यांश वर्णनात्मक होगा जिसकी शब्द संख्या 250-300 होगी। इस अंश से भी शीर्षक चयन, विषय-वस्तु का सोध और भाषिक संरचना पर आधारित दो लघु उत्तरीय अवबोधात्मक प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए चार अंक निर्धारित होंगे। 4 + 4 = 8 3 रचना

निबंध की शब्द संख्या (250-300) होगी। अन्य समरूप परिचित विषयों पर भी निवन्य और पत्र-लेखन अपेक्षित है। वर्ग 9 के लिए प्रस्तावित व्याकरणीय बिन्दुओं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। (क) निबन्ध लेखन (10 अंक) मेरी प्रिय पुस्तक गणतंत्र दिवस आतंकवाद महंगाई की मार वृक्षारोपण का महत्व गाँव या शहर का जीवन गुरु-शिष्य में अध्ययन संबंधी जनसँख्या विस्फोट नारी शिक्षा राष्ट्रीय एकता एड्स-शिक्षा बिजली फेल होने पर शिकायत देश-भक्ति खेल-कूद का महत्त्व आपका प्रिय कवि वा नेता नेता के लिए साक्षात्कार विश्व शांति, छात्र और शिष्टाचार बाढ़ की विभीषिका मरीज के बारे में पूछताछ (ख) संवाद पत्र-लेखन (5 अंक) भारतीय किसान विज्ञान और मानव जीवन, साम्प्रदायिक सद्भावना, बैंक कर्मचारी और ग्राहक का संवाद पिता को सहपाठितयों के साथ किसी यात्रा पर जाने की अनुमति मित्र को मनोरंजक घटना का वर्णन मित्र को ग्रीष्म अवकाश में साथ व्यतीत करने के लिए बड़े भाई को किसी दर्शनीय स्थान का वर्णन पिता को विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण का वर्णन मित्र को विवाह में शामिल होने के लिए नगर-निगम को मुहल्ले की सफाई पर ध्यान देने के लिए पिता को अपने लक्ष्य के आरे में संपादक को गैस विक्रेता की धांधली की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 4 व्याकरण (15 अंक) साहित्य शास्त्र संज्ञा, सर्वनाम शब्द-शक्ति विशेषण, कारक, व्यंजन काल, संधि अलंकार, वक्रोक्ति समास, उपसर्ग, संधि- समास में अंतर अर्थालंकार-उपमा प्रत्यय कर्ता का, 'ने' चिह्न उपसर्ग-प्रत्यय में अंतर पदबंध, वाक्य के प्रकार वाक्य-शुद्धि, शब्द-शुद्धि, वाच्य और उनके भेद लोकोक्ति, मुहावरा पदवन्य चंद, काव्यगुण, वर्णिक छंद

बिहार बोर्ड Class 10 Hindi Marks Distribution (द्वितीय भाषा)

Check the marks distribution in each section of the Hindi 2nd language question paper:

Section Marks Unseem passage 25 Letter 06 Essay/ Letter 10 Grammar 15 Poetry 22 Prose 22

BSEB Class 10th Hindi Syllabus Download PDF

Download बीएसईबी मेट्रिक हिंदी सिलेबस for free: