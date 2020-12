CBSE Class 10 German Marking Scheme 2021 - Check Solution of German Sample Paper 2021

CBSE Class 10 German Marking Scheme 2021 is available here. This marking scheme contains the solution of the CBSE Class 10 German Sample Paper 2021 and also mentions the marks assigned to each answer. This marking scheme can be helpful to prepare the strategy for writing appropriate answers in the board exam. Both the CBSE Class 10 German Sample Paper 2021 and its Marking Scheme are provided here in PDF format.

Given below are some questions from the CBSE Class 10 German sample paper and their answers from the CBSE Class 10 German Marking Scheme:

LESEN

I.Lies die folgenden Texte und wähle zwei Texte aus.

Welche Antwort ist richtig? a, b oder c?

1.Was unterrichtet Manfred Bode?

a.Nur Mathematik.

b.Mathe und Erdkunde.

c.Alle Fächer.

Answer:

b.Mathe und Erdkunde.

2.Was braucht er für seine Arbeit?

a.Er braucht gute Ideen und klare Regeln am Unterricht.

b.Er braucht gute Ideen, klare Regeln und Spaß am Unterricht.

c.Er weiß nicht, was er am meisten im Unterricht braucht.

Answer:

b.Er braucht gute Ideen, klare Regeln und Spaß am Unterricht.

3.Was ist besonders wichtig für die Schüler der zehnten Klasse und warum?

a.Gute Zensuren

b.Traumberuf

c.Hausaufgabe und Klassenarbeit

Answer:

a.Gute Zensuren

4.Warum brauchen die Schüler der zehnten Klassen gute Zensuren?

a.Denn es geht um den Schulabschluss.

b.Denn das ist eine richtige Lösung.

c.Denn viele wollen auf eine höhere Schule gehen.

Answer:

a.Denn es geht um den Schulabschluss.

5.Was wollen die meisten Eltern unbedingt?

a.Dass ihr Kind eine Lehre macht.

b.Dass ihr Kind einen Traumberuf hat.

c.Dass ihr Kind Abitur macht und studiert.

Answer:

c.Dass ihr Kind Abitur macht und studiert.

Download the complete marking scheme along with CBSE sample paper from the following links:

