Add Jagran Josh as Preferred News Source
Focus
Quick Links

CG Vyapam Excise Constable Answer Key 2025 OUT: इस लिंक से डाउनलोड करें सीजी व्यापम आबकारी कांस्टेबल उत्तर कुंजी PDF

CG Vyapam Excise Constable Answer Key 2025 OUT: सीजी व्यापम आबकारी कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2025 आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है। उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

ByVijay Pratap Singh
Aug 21, 2025, 10:04 IST
CG Vyapam Excise Constable Answer Key 2025 OUT
CG Vyapam Excise Constable Answer Key 2025 OUT

CG Vyapam Excise Constable Answer Key 2025 OUT: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने आबकारी कांस्टेबल परीक्षा 2025 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। उम्मीदवार अब अपनी प्रदर्शन समीक्षा करने और अनुमानित अंक निकालने के लिए उत्तर कुंजी PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी देखने के लिए उम्मीदवार अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण का उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो, तो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

CG Vyapam Excise Constable Answer Key 2025 PDF

सीजी व्यापम आबकारी कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक 20 अगस्त 2025 से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

CG Vyapam Excise Constable Answer Key Link

यहां क्लिक करें

CG Vyapam Excise Constable Answer Key Objection Details

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर ने दिनांक 27.07.2025 (रविवार) को आबकारी आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के अंतर्गत आबकारी आरक्षक पद (ABA25) की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी।

अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट पर जाकर मॉडल उत्तर देख सकते हैं। यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो, तो अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी:

  • आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि: 25/08/2025, 3:00 PM

  • प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति शुल्क: 50/- रुपये

  • बिना शुल्क के आपत्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।

CG Vyapam Excise Constable Answer Key Notice PDF

यहां क्लिक करें

CG Vyapam Excise Constable Objection Link 2025

छत्तीसगढ़ व्यापम ने आबकारी कांस्टेबल अनंतिम उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी है। उत्तर कुंजी पीडीएफ फॉर्मेट में आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और आपत्ति लिंक भी सक्रिय कर दिया गया है। यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी में कोई गलती या विसंगति दिखाई दे, तो वे 25 अगस्त 2025 तक 50 रुपये का आपत्ति शुल्क देकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को अपने उत्तर का आधिकारिक उत्तर कुंजी से मिलान करना होगा, संबंधित दस्तावेज़ या प्रमाण तैयार रखना होगा, और उन्हें ऑनलाइन आपत्ति फॉर्म के जरिए जमा करना होगा। केवल समय सीमा के भीतर और उचित औचित्य के साथ भेजी गई आपत्तियों को ही समीक्षा के लिए स्वीकार किया जाएगा।

CG Vyapam Abkari Aarakshak Answer Key Objection Link 2025- Active

सीजी व्यापम आबकारी कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कैसे करें?

छत्तीसगढ़ व्यापम आबकारी कांस्टेबल (ABA25) उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने का आसान तरीका यहाँ दिया गया है:

  1. व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ खोलें।

  2. होम पेज पर या “Notice / Latest Updates” सेक्शन में ABA25 मॉडल उत्तर / Answer Key लिंक खोजें।

  3. लिंक पर क्लिक करें।

  4. नया पेज खुलने पर आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन देख सकते हैं।

  5. डाउनलोड करने के बाद आप इसे अपने डिवाइस में सुरक्षित रख सकते हैं।

CG Abkari Aarakshak Bharti 2025- हाइलाइट्स

आबकारी कांस्टेबल परीक्षा में शामिल उम्मीदवार सीजी व्यापम उत्तर कुंजी 2025 के महत्वपूर्ण तिथियों और आधिकारिक विवरणों का अवलोकन नीचे दी तालिका में  देख सकते हैं।

भर्ती संगठन का नाम छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर
पद का नाम आबकारी आरक्षक / Excise Constable
परीक्षा का नाम ABA25
रिक्तियों की संख्या 200
परीक्षा की तिथि 27 जुलाई 2025
परीक्षा का समय सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक
उत्तर कुंजी स्थिति 19 अगस्त 2025
आपत्ति लिंक एक्टिव 20 अगस्त 2025
आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2025
आधिकारिक वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in/

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News