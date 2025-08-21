CG Vyapam Excise Constable Answer Key 2025 OUT: इस लिंक से डाउनलोड करें सीजी व्यापम आबकारी कांस्टेबल उत्तर कुंजी PDF

CG Vyapam Excise Constable Answer Key 2025 OUT: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने आबकारी कांस्टेबल परीक्षा 2025 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। उम्मीदवार अब अपनी प्रदर्शन समीक्षा करने और अनुमानित अंक निकालने के लिए उत्तर कुंजी PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी देखने के लिए उम्मीदवार अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण का उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो, तो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। CG Vyapam Excise Constable Answer Key 2025 PDF सीजी व्यापम आबकारी कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक 20 अगस्त 2025 से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। CG Vyapam Excise Constable Answer Key Link यहां क्लिक करें

CG Vyapam Excise Constable Answer Key Objection Details छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर ने दिनांक 27.07.2025 (रविवार) को आबकारी आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के अंतर्गत आबकारी आरक्षक पद (ABA25) की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट पर जाकर मॉडल उत्तर देख सकते हैं। यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो, तो अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी: आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि: 25/08/2025, 3:00 PM

प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति शुल्क: 50/- रुपये

बिना शुल्क के आपत्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। CG Vyapam Excise Constable Answer Key Notice PDF यहां क्लिक करें CG Vyapam Excise Constable Objection Link 2025 छत्तीसगढ़ व्यापम ने आबकारी कांस्टेबल अनंतिम उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी है। उत्तर कुंजी पीडीएफ फॉर्मेट में आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और आपत्ति लिंक भी सक्रिय कर दिया गया है। यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी में कोई गलती या विसंगति दिखाई दे, तो वे 25 अगस्त 2025 तक 50 रुपये का आपत्ति शुल्क देकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को अपने उत्तर का आधिकारिक उत्तर कुंजी से मिलान करना होगा, संबंधित दस्तावेज़ या प्रमाण तैयार रखना होगा, और उन्हें ऑनलाइन आपत्ति फॉर्म के जरिए जमा करना होगा। केवल समय सीमा के भीतर और उचित औचित्य के साथ भेजी गई आपत्तियों को ही समीक्षा के लिए स्वीकार किया जाएगा। CG Vyapam Abkari Aarakshak Answer Key Objection Link 2025- Active सीजी व्यापम आबकारी कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कैसे करें? छत्तीसगढ़ व्यापम आबकारी कांस्टेबल (ABA25) उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने का आसान तरीका यहाँ दिया गया है: व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ खोलें। होम पेज पर या “Notice / Latest Updates” सेक्शन में ABA25 मॉडल उत्तर / Answer Key लिंक खोजें। लिंक पर क्लिक करें। नया पेज खुलने पर आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन देख सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे अपने डिवाइस में सुरक्षित रख सकते हैं।