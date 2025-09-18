CISF Tradesman Admit Card 2025 OUT: कांस्टेबल ट्रेड्समैन PET PST एडमिट कार्ड जारी, ये रहा फिजिकल हॉल टिकट लिंक

CISF Constable Tradesman Admit Card 2025: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के लिए PET (Physical Efficiency Test) और PST (Physical Standard Test) एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट www.cisfrectt.cisf.gov.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) 1161 कांस्टेबल ट्रेड्समैन पदों की भर्ती करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र पर हॉल टिकट के साथ उपस्थित हों।
CISF Tradesmen Admit Card 2025 OUT
सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन PET/PST 2025 परीक्षा 26 सितंबर 2025 से शुरू होगी। फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए पंजीकरण आईडी और पासवर्ड (Registration ID and Password) का इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखी जा सकती है।
संगठन का नाम
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
पद का नाम
कांस्टेबल / ट्रेड्समैन
रिक्तियों की संख्या
1161
CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन परीक्षा की तारीख
26 सितंबर 2025 से शुरू
नौकरी का स्थान
पूरे भारत में
आधिकारिक वेबसाइट
www.cisfrectt.cisf.gov.in
CISF Constable Tradesman Admit Card 2025 Download Link
CISF ट्रेड्समैन कांस्टेबल का एडमिट कार्ड 2025 लिंक अब आधिकारिक वेबसाइट www.cisfrectt.cisf.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे हमने डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी दिया है जिससे आपको हॉल टिकट आसानी से मिल जाएं।
CISF Tradesmen Admit Card Link
CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन पीईटी पीएसटी एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से आप अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।
पहले आप आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जाएं।
फिर होमपेज पर ' login सेक्शन पर क्लिक करें
फिर Admit Card' लिंक पर क्लिक करें।
लॉगिन पेज खुलेगा।
अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सही ढंग से दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2025: फिजिकल टेस्ट डिटेल्स
लिंग
न्यूनतम लंबाई
सीना (सेमी)
दौड़
पुरुष
165 सेमी
78–83 सेमी (5 सेमी फुलाव)
1.6 किमी में 6 मिनट 30 सेकेंड
महिला
155 सेमी
–
800 मीटर में 4 मिनट
