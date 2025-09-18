CISF Tradesman Admit Card 2025 OUT: कांस्टेबल ट्रेड्समैन PET PST एडमिट कार्ड जारी, ये रहा फिजिकल हॉल टिकट लिंक

CISF Constable Tradesman Admit Card 2025: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के लिए PET (Physical Efficiency Test) और PST (Physical Standard Test) एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट www.cisfrectt.cisf.gov.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) 1161 कांस्टेबल ट्रेड्समैन पदों की भर्ती करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र पर हॉल टिकट के साथ उपस्थित हों।

CISF Tradesmen Admit Card 2025 OUT

सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन PET/PST 2025 परीक्षा 26 सितंबर 2025 से शुरू होगी। फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए पंजीकरण आईडी और पासवर्ड (Registration ID and Password) का इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखी जा सकती है।