COHSEM HSE Result 2023 Declared, Download Manipur Board 12th Marksheet and Check Toppers List at manresults.nic.in

COHSEM HSE Result 2023: The board has announced the class 12th result Arts, Science and Commerce at manresults.nic.in. Along with this, the board has also released a streamwise Manipur 12th toppers list. Check details here 

COHSEM HSE Result 2023 Declared, Check Toppers List
COHSEM HSE Result 2023 Declared, Check Toppers List

COHSEM HSE Result 2023: The Council of Higher Secondary Education, Manipur has declared the Manipur class 12 results today, May 22, 2023 for all the streams. Students can check their result online at the official website: manresults.nic.in. They have to use their roll number to download HSE result marksheet. Along with this, the board has also released the list and names of Manipur COHSEM HSE toppers for all the streams. Among the students who appeared for the exams, the highest number was from the science stream, with 24,513 students. The commerce stream had 813 students, while the arts stream had 11,391 students. 

Check Manipur COHSEM HSE Result 2023: Direct Link (Available Now)

Manipur 12th HSE Result 2023 Date 

Students can check the table to know the announcement of result as well as other important dates: 

Career Counseling

Events 

Dates 

Manipur COHSEM 12th Result

May 22, 2023

Manipur HSE exam

February 23 to April 1, 2023

How To Download COHSEM HSE Result 2023 Online for Arts, Science and Commerce? 

The Manipur board 12th online result is in provisional form students will need get their marksheets from their respective schools. Go through the steps to know how to download COHSEM 12th result marksheet: 

  • Step 1: Go to the official website: manresults.nic.in.
  • Step 3: On the homepage, click on the link of Manipur Board 12th result 2023.
  • Step 4: Enter roll number and then click on the submit button.
  • Step 5: Manipur HSE result will open on the screen. 
  • Step 6: Take a printout or screenshot of the same for future use.

COHSEM HSE Arts Topper List 2023 

Position

Roll No.

Name, Institution, Parent's Names and

Address

Marks

Subjects with

Letter

1st

10891*

PUSHPA NAOREM

T.G. HIGHER SECONDARY SCHOOL, IMPHAL. D/O N. SANGITA DEVI

N. BHUMESHOR SINGH NAOREM LEIKAI AWANG

475

E,MAN,Pol,Sgy,Ggr,Ed n

2nd

3432*

CHUNGKHAM DAMAYENTI DEVI ENLIGHTEN KNOWLEDGE HIGHER SECONDARY SCHOOL, SANGAKPHAM.

D/O CHUNGKHAM (O) KHULEM PREMOLATA DEVI

CHUNGKHAM KOTISHOR SINGH SAGOLBAND TERA AMUDON AKHAM LEIKAI

470

E,MAN,Hfs,His,Ggr,Po l

3rd

11006*

TULSHIPRIYA ATHOKPAM

T.G. HIGHER SECONDARY SCHOOL, IMPHAL. D/O ATHOKPAM BENELA DEVI

ATHOKPAM JITEN SINGH SAMUROU AWANG LEIKAI

463

E,MAN,Pol,Ggr,His

4th (i)

11789*

AKASH MOIRANGTHEM

UNACCO SCHOOL, EXCELLENCE IN EDUCATION, CHANURA BAZAR, NAMBOL S/O NAOREM MEMTHOI DEVI MOIRANGTHEM RAJESHWAR SINGH

KAKCHING MOIRANGTHEM LEIKAI, L.P. SCHOOL PARENG, K

459

E,MAN,Hpe,His,Pol,Gg r

4th (ii)

11790*

ALBERT MOIRANGTHEM

UNACCO SCHOOL, EXCELLENCE IN EDUCATION, CHANURA BAZAR, NAMBOL S/O NAOREM MEMTHOI DEVI MOIRANGTHEM RAJESHWAR SINGH

KAKCHING MOIRANGTHEM LEIKAI, L.P. SCHOOL PARENG,KA

459

E,MAN,Hpe,Pol,His,Gg r

4th (iii)

11816*

SURJAKANTA KOIJAM

UNACCO SCHOOL, EXCELLENCE IN EDUCATION, CHANURA BAZAR, NAMBOL S/O RAJKUMARI NIRMALA DEVI BIJENDRA KOIJAM

LALAMBUNG MAKHONG PUKHRI MAPAL,IMPHAL WEST-795004

459

E,MAN,Pol,Fat,His

5th (i)

3501*

NAMEIRAKPAM CARINA DEVI ENLIGHTEN KNOWLEDGE HIGHER SECONDARY SCHOOL, SANGAKPHAM. D/O POTSHANGBAM MINA DEVI NAMEIRAKPAM BIREN SINGH

KWAKEITHEL THOUNAOJAM LEIKAI

457

E,MAN,Sgy,His,Ggr,Po l

5th (ii)

6543*

THAMANGJAM SACHIN SINGH LITTLE MASTER ENGLISH HIGHER SECONDARY SCHOOL, SAMUROU. S/O THAMANGJAM SUMILA DEVI THAMANGJAM SANJOY SINGH

SHAMUROU MAKHA LEIKAI

457

E,MAN,His,Pol,Ggr,Ec o

Manipur Board 12th Science Toppers List 2023 

Position

Roll No.

Name, Institution, Parent 's Names and

Address

Marks

Subjects with Letter

1st

20914*

RIA THOKCHOM

HERITAGE CONVENT, URIPOK BACHASPATI LEIKAI, IMPHAL WEST

D/O SOPHIA NGANGOM THOKCHOM ROMEO SINGH

HEINGANG MAYAI LEIKAI, HEINGANG

491

E,MAN,Phy,Mth,Bio,Chm

2nd

16432*

KELINA CHUNGKHAM

COMET SCHOOL, CHANGANGEI, UCHECKON D/O ABHA MAISNAM

JOHNSON CHUNGKHAM

KEISHAMTHONG ELANGBAM LEIKAI, LEIRAK ACHOUBA, IMPHAL WEST, 795001

488

E,MAN,Hpe,Bio,Phy,Chm

3rd

38275*

LINCOLN LEISEM POTSANGBAM XTRA EDGE SCHOOL, GHARI.

S/O THONGAM CHANU LALLEIMA POTSANGBAM GEHESWAR SINGH HEIRANGOITHONG BAZAR, AHEIBAM

LEIRAK

481

E,MAN,Phy,Chm,Mth,Bio

4th (i)

20377*

PATRICIA KSHETRI

HERBERT SCHOOL, CHANGANGEI D/O SALAM ROSY DEVI

KSHETRIMAYUM PREMCHANDRA SINGH

KAKCHING SUMAK LEIKAI

478

E,MAN,Phy,Hpe,Mth,Chm

4th (ii)

38143*

ANGAANBA NINGTHOUJAM XTRA EDGE SCHOOL, GHARI. S/O SARITA SOROKHAIBAM NINGTHOUJAM SANJOY SINGH

MOIRANGKHOM SOUGAIJAM LEIRAK

478

E,MAN,Phy,Mth,Csc,Chm

5th (i)

20422*

SARAH THIYAM

HERBERT SCHOOL, CHANGANGEI D/O PHILEM GUNESHWORI DEVI THIYAM ABANTA SINGH

KEISHAMTHONG IROM PUKHRI MAPAL,

IMPHAL WEST

476

E,MAN,Phy,Csc,Mth,Chm

5th (ii)

37981*

NANCY SOIBAM

XTRA EDGE SCHOOL, GHARI. D/O SOIBAM PRAMODINI DEVI SOIBAM DHANAKUMAR SINGH

HEIRANGOITHONG MAIBAM LEIKAI

476

E,MAN,Phy,Mth,Bio,Chm

6th (i)

20576*

HAOBIJAM VIVEKANANDAGIRI HERBERT SCHOOL, CHANGANGEI S/O WAIKHOM SUSILA DEVI HAOBIJAM IBOSANA SINGH

SANGAIPROU MAMANG LEIKAI, IMPHAL WEST

473

E,MAN,Phy,Chm,Mth,Bio

COHSEM 12th Commerce Toppers List 2023

Position

Roll

No.

Name, Institution, Parent 's Names and Address

Marks

Subjects with Letter

 

 

1st

 

 

40773*

RAJBRINDA NAOREM

T.G. HIGHER SECONDARY SCHOOL, IMPHAL. D/O N. (O) SATYAPRIYA

N. HENARY SINGH TENTHA KHONGBAL

 

 

445

 

 

E,MAN,Acc,Csc,Bss,Eco

 

 

2nd

 

 

40649*

EINSTEIN NINGOMBAM

SDJM HIGHER SECONDARY SCHOOL,PAONA BAZAR

S/O MOIRANGTHEM TOMBI DEVI

N. RANJIT SINGH THOUBAL OKRAM

 

 

430

 

 

E,MAN,Mth,Eco,Bss

 

 

3rd

 

 

40642*

WARIBAM DEBRAJ SINGH

SANGAI HIGHER SECONDARY SCHOOL, CHUMBREITHONG

S/O WARIBAM ANJULA DEVI

WARIBAM DHIREN SINGH AWANG SEKMAI LAIPAT

 

 

411

 

 

E,Acc,Csc,Bss

 

 

4th (i)

 

 

40634*

KHOISANAM PATEL MEIDINGU SANGAI HIGHER SECONDARY SCHOOL, CHUMBREITHONG

S/O KH. IBE LEIMA KH. PREMJIT SINGH

KHANGABOK AWANG MANIG LEIKAI

 

 

408

 

 

MAN,Acc,Mth,Bss

 

 

4th (ii)

 

 

40636*

PHAORE THINGBAIJAM

SANGAI HIGHER SECONDARY SCHOOL, CHUMBREITHONG

S/O MOIRANGTHEM GEETA DEVI

THINGBAIJAM RISHIKANTA SINGH TOP AWANG LEIKAI

 

 

408

 

 

E,Acc,Mth,Bss

 

 

 

5th

 

 

 

40704*

ELANGBAM SONIA

T.G. HIGHER SECONDARY SCHOOL, IMPHAL. D/O HESHA

ELANGBAM MITANJOY CHALOU MAYAI LEIKAI

 

 

 

406

 

 

 

E,ALT,Csc,Bss

Manipur HSE Subject-Wise Toppers List 2023

Sl.No.

Subject

Marks Secured

Full Marks

Roll Nos.

Name, Institute,

Parent’s names and address

 

 

1

 

 

Accountancy

 

 

86

 

 

100

 

 

40773

RAJBRINDA NAOREM

T.G. HIGHER SECONDARY SCHOOL, IMPHAL.

D/O N. (O) SATYAPRIYA

N. HENARY SINGH TENTHA KHONGBAL

 

 

2

 

Alternative English

 

 

100

 

 

100

 

 

20447

SOYAWON SHIRAK PHEIREI HERBERT SCHOOL, CHANGANGEI D/O SINGMIPAM KHAMRANG

S. ROCK

KACHAI, UKHRUL SOMDAL, MANIPUR

 

 

 

3

 

 

 

Anthropology

 

 

 

93

 

 

 

100

 

 

 

22588

KARUNG JECONIAH KOM

JOHNSTONE HIGHER SECONDARY SCHOOL, IMPHAL.

S/O KARUNG BOIPI KOM KARUNG JOSEPH KOM

SENPANGJAR VILLAGE, CHURACHANDPUR

- 795133

 

 

4

 

 

Bengali (MIL)

 

 

64

 

 

100

 

 

684

DIYA DAS

BOROBEKRA GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL, BOROBEKRA

D/O APORNA DAS MONINDRA DAS

JAKURADHOR PART-I A

 

 

5

 

 

Biology

 

 

98

 

 

100

 

 

16432

KELINA CHUNGKHAM

COMET SCHOOL, CHANGANGEI, UCHECKON D/O ABHA MAISNAM

JOHNSON CHUNGKHAM

KEISHAMTHONG ELANGBAM LEIKAI, LEIRAK ACHOUBA, IMPHAL WEST, 795001

 

 

6

 

 

Business Studies

 

 

91

 

 

100

 

 

40805

AHEIBAM KHENCY DEVI

TEMPLE OF LEARNING CANCHIPUR, MANIPUR

D/O AHEIBAM RASHESHORI DEVI A BHUME SINGH

HIYANGTHANG MAMANG LEIKAI

 

 

7

 

 

Chemistry

 

 

96

 

 

100

 

 

(i) 20576

HAOBIJAM VIVEKANANDAGIRI HERBERT SCHOOL, CHANGANGEI S/O WAIKHOM SUSILA DEVI HAOBIJAM IBOSANA SINGH

SANGAIPROU MAMANG LEIKAI, IMPHAL

WEST

 

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