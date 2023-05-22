COHSEM HSE Result 2023 Declared, Download Manipur Board 12th Marksheet and Check Toppers List at manresults.nic.in

COHSEM HSE Result 2023: The Council of Higher Secondary Education, Manipur has declared the Manipur class 12 results today, May 22, 2023 for all the streams. Students can check their result online at the official website: manresults.nic.in. They have to use their roll number to download HSE result marksheet. Along with this, the board has also released the list and names of Manipur COHSEM HSE toppers for all the streams. Among the students who appeared for the exams, the highest number was from the science stream, with 24,513 students. The commerce stream had 813 students, while the arts stream had 11,391 students.
Check Manipur COHSEM HSE Result 2023: Direct Link (Available Now)
Manipur 12th HSE Result 2023 Date
Students can check the table to know the announcement of result as well as other important dates:
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Events
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Dates
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Manipur COHSEM 12th Result
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May 22, 2023
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Manipur HSE exam
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February 23 to April 1, 2023
How To Download COHSEM HSE Result 2023 Online for Arts, Science and Commerce?
The Manipur board 12th online result is in provisional form students will need get their marksheets from their respective schools. Go through the steps to know how to download COHSEM 12th result marksheet:
- Step 1: Go to the official website: manresults.nic.in.
- Step 3: On the homepage, click on the link of Manipur Board 12th result 2023.
- Step 4: Enter roll number and then click on the submit button.
- Step 5: Manipur HSE result will open on the screen.
- Step 6: Take a printout or screenshot of the same for future use.
COHSEM HSE Arts Topper List 2023
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Position
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Roll No.
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Name, Institution, Parent's Names and
Address
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Marks
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Subjects with
Letter
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1st
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10891*
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PUSHPA NAOREM
T.G. HIGHER SECONDARY SCHOOL, IMPHAL. D/O N. SANGITA DEVI
N. BHUMESHOR SINGH NAOREM LEIKAI AWANG
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475
|
E,MAN,Pol,Sgy,Ggr,Ed n
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2nd
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3432*
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CHUNGKHAM DAMAYENTI DEVI ENLIGHTEN KNOWLEDGE HIGHER SECONDARY SCHOOL, SANGAKPHAM.
D/O CHUNGKHAM (O) KHULEM PREMOLATA DEVI
CHUNGKHAM KOTISHOR SINGH SAGOLBAND TERA AMUDON AKHAM LEIKAI
|
470
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E,MAN,Hfs,His,Ggr,Po l
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3rd
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11006*
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TULSHIPRIYA ATHOKPAM
T.G. HIGHER SECONDARY SCHOOL, IMPHAL. D/O ATHOKPAM BENELA DEVI
ATHOKPAM JITEN SINGH SAMUROU AWANG LEIKAI
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463
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E,MAN,Pol,Ggr,His
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4th (i)
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11789*
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AKASH MOIRANGTHEM
UNACCO SCHOOL, EXCELLENCE IN EDUCATION, CHANURA BAZAR, NAMBOL S/O NAOREM MEMTHOI DEVI MOIRANGTHEM RAJESHWAR SINGH
KAKCHING MOIRANGTHEM LEIKAI, L.P. SCHOOL PARENG, K
|
459
|
E,MAN,Hpe,His,Pol,Gg r
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4th (ii)
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11790*
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ALBERT MOIRANGTHEM
UNACCO SCHOOL, EXCELLENCE IN EDUCATION, CHANURA BAZAR, NAMBOL S/O NAOREM MEMTHOI DEVI MOIRANGTHEM RAJESHWAR SINGH
KAKCHING MOIRANGTHEM LEIKAI, L.P. SCHOOL PARENG,KA
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459
|
E,MAN,Hpe,Pol,His,Gg r
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4th (iii)
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11816*
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SURJAKANTA KOIJAM
UNACCO SCHOOL, EXCELLENCE IN EDUCATION, CHANURA BAZAR, NAMBOL S/O RAJKUMARI NIRMALA DEVI BIJENDRA KOIJAM
LALAMBUNG MAKHONG PUKHRI MAPAL,IMPHAL WEST-795004
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459
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E,MAN,Pol,Fat,His
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5th (i)
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3501*
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NAMEIRAKPAM CARINA DEVI ENLIGHTEN KNOWLEDGE HIGHER SECONDARY SCHOOL, SANGAKPHAM. D/O POTSHANGBAM MINA DEVI NAMEIRAKPAM BIREN SINGH
KWAKEITHEL THOUNAOJAM LEIKAI
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457
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E,MAN,Sgy,His,Ggr,Po l
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5th (ii)
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6543*
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THAMANGJAM SACHIN SINGH LITTLE MASTER ENGLISH HIGHER SECONDARY SCHOOL, SAMUROU. S/O THAMANGJAM SUMILA DEVI THAMANGJAM SANJOY SINGH
SHAMUROU MAKHA LEIKAI
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457
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E,MAN,His,Pol,Ggr,Ec o
Manipur Board 12th Science Toppers List 2023
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Position
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Roll No.
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Name, Institution, Parent 's Names and
Address
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Marks
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Subjects with Letter
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1st
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20914*
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RIA THOKCHOM
HERITAGE CONVENT, URIPOK BACHASPATI LEIKAI, IMPHAL WEST
D/O SOPHIA NGANGOM THOKCHOM ROMEO SINGH
HEINGANG MAYAI LEIKAI, HEINGANG
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491
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E,MAN,Phy,Mth,Bio,Chm
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2nd
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16432*
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KELINA CHUNGKHAM
COMET SCHOOL, CHANGANGEI, UCHECKON D/O ABHA MAISNAM
JOHNSON CHUNGKHAM
KEISHAMTHONG ELANGBAM LEIKAI, LEIRAK ACHOUBA, IMPHAL WEST, 795001
|
488
|
E,MAN,Hpe,Bio,Phy,Chm
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3rd
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38275*
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LINCOLN LEISEM POTSANGBAM XTRA EDGE SCHOOL, GHARI.
S/O THONGAM CHANU LALLEIMA POTSANGBAM GEHESWAR SINGH HEIRANGOITHONG BAZAR, AHEIBAM
LEIRAK
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481
|
E,MAN,Phy,Chm,Mth,Bio
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4th (i)
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20377*
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PATRICIA KSHETRI
HERBERT SCHOOL, CHANGANGEI D/O SALAM ROSY DEVI
KSHETRIMAYUM PREMCHANDRA SINGH
KAKCHING SUMAK LEIKAI
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478
|
E,MAN,Phy,Hpe,Mth,Chm
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4th (ii)
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38143*
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ANGAANBA NINGTHOUJAM XTRA EDGE SCHOOL, GHARI. S/O SARITA SOROKHAIBAM NINGTHOUJAM SANJOY SINGH
MOIRANGKHOM SOUGAIJAM LEIRAK
|
478
|
E,MAN,Phy,Mth,Csc,Chm
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5th (i)
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20422*
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SARAH THIYAM
HERBERT SCHOOL, CHANGANGEI D/O PHILEM GUNESHWORI DEVI THIYAM ABANTA SINGH
KEISHAMTHONG IROM PUKHRI MAPAL,
IMPHAL WEST
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476
|
E,MAN,Phy,Csc,Mth,Chm
|
5th (ii)
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37981*
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NANCY SOIBAM
XTRA EDGE SCHOOL, GHARI. D/O SOIBAM PRAMODINI DEVI SOIBAM DHANAKUMAR SINGH
HEIRANGOITHONG MAIBAM LEIKAI
|
476
|
E,MAN,Phy,Mth,Bio,Chm
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6th (i)
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20576*
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HAOBIJAM VIVEKANANDAGIRI HERBERT SCHOOL, CHANGANGEI S/O WAIKHOM SUSILA DEVI HAOBIJAM IBOSANA SINGH
SANGAIPROU MAMANG LEIKAI, IMPHAL WEST
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473
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E,MAN,Phy,Chm,Mth,Bio
COHSEM 12th Commerce Toppers List 2023
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Position
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Roll
No.
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Name, Institution, Parent 's Names and Address
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Marks
|
Subjects with Letter
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1st
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40773*
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RAJBRINDA NAOREM
T.G. HIGHER SECONDARY SCHOOL, IMPHAL. D/O N. (O) SATYAPRIYA
N. HENARY SINGH TENTHA KHONGBAL
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445
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E,MAN,Acc,Csc,Bss,Eco
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2nd
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40649*
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EINSTEIN NINGOMBAM
SDJM HIGHER SECONDARY SCHOOL,PAONA BAZAR
S/O MOIRANGTHEM TOMBI DEVI
N. RANJIT SINGH THOUBAL OKRAM
|
430
|
E,MAN,Mth,Eco,Bss
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3rd
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40642*
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WARIBAM DEBRAJ SINGH
SANGAI HIGHER SECONDARY SCHOOL, CHUMBREITHONG
S/O WARIBAM ANJULA DEVI
WARIBAM DHIREN SINGH AWANG SEKMAI LAIPAT
|
411
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E,Acc,Csc,Bss
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4th (i)
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40634*
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KHOISANAM PATEL MEIDINGU SANGAI HIGHER SECONDARY SCHOOL, CHUMBREITHONG
S/O KH. IBE LEIMA KH. PREMJIT SINGH
KHANGABOK AWANG MANIG LEIKAI
|
408
|
MAN,Acc,Mth,Bss
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4th (ii)
|
40636*
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PHAORE THINGBAIJAM
SANGAI HIGHER SECONDARY SCHOOL, CHUMBREITHONG
S/O MOIRANGTHEM GEETA DEVI
THINGBAIJAM RISHIKANTA SINGH TOP AWANG LEIKAI
|
408
|
E,Acc,Mth,Bss
|
5th
|
40704*
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ELANGBAM SONIA
T.G. HIGHER SECONDARY SCHOOL, IMPHAL. D/O HESHA
ELANGBAM MITANJOY CHALOU MAYAI LEIKAI
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406
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E,ALT,Csc,Bss
Manipur HSE Subject-Wise Toppers List 2023
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Sl.No.
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Subject
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Marks Secured
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Full Marks
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Roll Nos.
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Name, Institute,
Parent’s names and address
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1
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Accountancy
|
86
|
100
|
40773
|
RAJBRINDA NAOREM
T.G. HIGHER SECONDARY SCHOOL, IMPHAL.
D/O N. (O) SATYAPRIYA
N. HENARY SINGH TENTHA KHONGBAL
|
2
|
Alternative English
|
100
|
100
|
20447
|
SOYAWON SHIRAK PHEIREI HERBERT SCHOOL, CHANGANGEI D/O SINGMIPAM KHAMRANG
S. ROCK
KACHAI, UKHRUL SOMDAL, MANIPUR
|
3
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Anthropology
|
93
|
100
|
22588
|
KARUNG JECONIAH KOM
JOHNSTONE HIGHER SECONDARY SCHOOL, IMPHAL.
S/O KARUNG BOIPI KOM KARUNG JOSEPH KOM
SENPANGJAR VILLAGE, CHURACHANDPUR
- 795133
|
4
|
Bengali (MIL)
|
64
|
100
|
684
|
DIYA DAS
BOROBEKRA GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL, BOROBEKRA
D/O APORNA DAS MONINDRA DAS
JAKURADHOR PART-I A
|
5
|
Biology
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98
|
100
|
16432
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KELINA CHUNGKHAM
COMET SCHOOL, CHANGANGEI, UCHECKON D/O ABHA MAISNAM
JOHNSON CHUNGKHAM
KEISHAMTHONG ELANGBAM LEIKAI, LEIRAK ACHOUBA, IMPHAL WEST, 795001
|
6
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Business Studies
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91
|
100
|
40805
|
AHEIBAM KHENCY DEVI
TEMPLE OF LEARNING CANCHIPUR, MANIPUR
D/O AHEIBAM RASHESHORI DEVI A BHUME SINGH
HIYANGTHANG MAMANG LEIKAI
|
7
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Chemistry
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96
|
100
|
(i) 20576
|
HAOBIJAM VIVEKANANDAGIRI HERBERT SCHOOL, CHANGANGEI S/O WAIKHOM SUSILA DEVI HAOBIJAM IBOSANA SINGH
SANGAIPROU MAMANG LEIKAI, IMPHAL
WEST