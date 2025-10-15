SSC CGL Answer Key 2025 Today
DAVV Result 2025 OUT: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिणाम जारी, ये रहा UG, PG मार्कशीट लिंक

By Vijay Pratap Singh
Oct 15, 2025, 10:38 IST

DAVV Result 2025 OUT: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट dauniv.ac.in पर विभिन्न यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपनी मार्कशीट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सेशन, स्टेटस, परीक्षा का नाम और रोल नंबर भरना होगा।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिणाम 2025
DAVV Result 2025 OUT: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट dauniv.ac.in पर 2025 सेमेस्टर परिणाम जारी कर दिए हैं। अब छात्र अपने संबंधित पाठ्यक्रमों की मार्कशीट और पास लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट के अनुसार, निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के परिणाम हाल ही में घोषित किए गए हैं:

  • MBA (MM) I Sem. Review – 15 अक्टूबर 2025

  • MBA (FT) 1 Sem Review – 15 अक्टूबर 2025

  • M.A. Final Political Science Sem.4 (PVT) April-2025 (Mark List / Pass List) – 14 अक्टूबर 2025

  • BALLB X Sem Review – 14 अक्टूबर 2025

  • B.A.S.L.P. 3rd Year (3 YDC) New / Old (Mark List / Pass List) – 14 अक्टूबर 2025

  • LL.M. (Final) III Semester Jan-25 (Mark List / Pass List) – 14 अक्टूबर 2025

  • M.B.A. (Marketing Management) Sem-3 Feb-2025 (Mark List / Pass List) – 13 अक्टूबर 2025

  • M.B.A. (Financial Administration) Sem-1 & Sem-3 Feb-2025 (Mark List / Pass List) – 13 अक्टूबर 2025

  • LL.M. Previous (I & II Semester) May-25 (Mark List / Pass List) – 10 अक्टूबर 2025

  • LL.B. (Hons.) I & III Semester Jan-Feb 25 (Mark List / Pass List) – 10 अक्टूबर 2025

  • B.A. (Hons.) (NEP) (Suppl.) Year IV – 10 अक्टूबर 2025

  • M.A. Pre. Hindi Literature Sem.2 PVT May-2025 (Mark List / Pass List) – 10 अक्टूबर 2025

छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज कर सकते हैं।

Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2025 Download Link

इंदौर विश्वविद्यालय (DAVV) ने यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें, यह आपको आधिकारिक रिजल्ट पेज पर ले जाएगा। वहां अपना कोर्स चुनें और पास लिस्ट डाउनलोड करके अपना परिणाम देख सकते हैं।

DAVV Result 2025 Link

यहां क्लिक करें

DAVV Result 2025 कैसे चेक करें?

विश्वविद्यालय ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के कई सेमेस्टर के परिणाम 2025 जारी कर दिए हैं। छात्र नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपने परिणाम देख सकते हैं:

  • डीएवीवी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.dauniv.ac.in/ पर जाएं।

  • परिणाम (Results) सेक्शन पर क्लिक करें।

  • अपनी कोर्स चुनें और अंक सूची (Mark List) पर क्लिक करें।

  • सत्र, स्थिति और परीक्षा का नाम चुनें और रोल नंबर दर्ज करें।

  • आपका परिणाम 2025 PDF में दिखाई देगा।

  • परिणाम की जांच करें और भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें।

Indore University Result 2025: मार्कशीट पर ये उल्लिखित विवरण करें चेक

जब छात्र अपनी मार्कशीट प्राप्त करेंगे, तो इसमें उनके परीक्षा के परिणाम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। उम्मीदवारों को डीएवीवी परिणाम 2025 में निम्न विवरणों की जांच करनी चाहिए:

  • परीक्षा का नाम

  • नामांकन संख्या

  • रोल नंबर

  • छात्र का नाम

  • पिता का नाम

  • स्थिति (नियमित / पूर्व / निजी / ATKT)

  • कॉलेज का नाम

  • विषय का नाम

  • अधिकतम अंक

  • प्राप्त अंक

  • कुल अंक

  • डिवीजन

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

