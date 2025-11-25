Deen Dayal Upadhyay University Result 2025 OUT: BA, B.Com, B.Sc सहित अन्य कोर्स के रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link

Deen Dayal Upadhyay University Result 2025 OUT: दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी (गोरखपुर यूनिवर्सिटी) ने हाल ही में BALLB, BA, BSc, BCom, BBA, LLB, MA, और MSc, BTech (IT/CS/ECE/ME) और अन्य UG, PG कोर्स के सेमेस्टर रिजल्ट जारी किए हैं। दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 मार्कशीट अब ddugu.ac.in पर उपलब्ध है। छात्र जिसने परीक्षा दी थी, वे अब अपना DDU रिजल्ट 2025 देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।
Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University Result 2025 Link
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने विभिन्न यूजी और पीजी परीक्षा परिणाम 2025 का लिंक एक्टिव कर दिया है। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करके परिणाम चेक कर सकते हैं। पोर्टल पर जाकर छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करने के बाद मार्क्स और स्टेटस देख सकते हैं।
कोर्स का नाम
DDU रिजल्ट लिंक
BALLB 9th and 10th Semesters
B.A. – 2nd, 4th, and 6th Semesters
B.B.A. – 2nd and 6th Semesters
B.Com. – 2nd, 4th, and 6th Semesters
B.Com. (Banking & Insurance) – 4th and 6th Semesters
B.H.M.C.T. – 2nd Semester
B.Sc. – 2nd and 6th Semesters
B.Sc. Home Science – 2nd, 4th, and 6th Semesters
B.Sc. Agriculture – 2nd and 6th Semesters
LL.B. – 6th Semester
M.A. Ancient History – 2nd and 4th Semesters
M.A. Economics – 2nd and 4th Semesters
M.A. English – 2nd Semester
M.A. Geography – 4th Semester
M.A. Hindi – 2nd Semester
M.A. History – 4th Semester
M.A. Home Science – 2nd Semester
M.A. Political Science – 2nd and 4th Semesters
M.A. Sociology – 4th Semester
M.A. Urdu – 2nd Semester
M.A./M.Sc. Defence and Strategic Studies – 2nd Semester
M.Sc. Botany – 4th Semester
M.Sc. Environmental Science – 2nd Semester
M.Sc. Physics – 2nd Semester
M.A. Hindi – 4th Semester
M.A. Philosophy – 2nd and 4th Semesters
M.A. Physical Education – 2nd Semester
M.A. Psychology – 2nd and 4th Semesters
M.A. Sanskrit – 4th Semester
M.A. Sociology – 2nd Semester
M.A./M.Sc. Defence and Strategic Studies – 4th Semester
M.A./M.Sc. Statistics – 4th Semester
M.Sc. Environmental Science – 4th Semester
M.Sc. Home Science (Food and Nutrition) – 2nd Semester
B.Tech. (IT/CS/ECE/ME) – 8th Semester
DDU रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?
DDU सेमेस्टर रिजल्ट देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें:
-
सबसे पहले दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी (DDU) की ऑफिशियल वेबसाइट -ddugu.ac.in पर जाएं।
-
फिर वेबसाइट के होमपेज पर, ‘Student’s Corner’ टैब पर क्लिक करें।
-
इसके बाद “Results’” वाले सेक्शन पर क्लिक करें।
-
अब अपना कोर्स चुने और उस पर क्लिक करें
-
अपना रोल नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड भरें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
-
स्क्रीन पर DDU रिजल्ट दिखाई देगा।
-
DDU रिजल्ट 2025 डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें।
