Deen Dayal Upadhyay University Result 2025 OUT: BA, B.Com, B.Sc सहित अन्य कोर्स के रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Nov 25, 2025, 16:11 IST

Deen Dayal Upadhyay University Result 2025 OUT: दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी (DDU) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट- ddugu.ac.in पर अलग-अलग UG और PG कोर्स के सेमेस्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स जिसने परीक्षा दी थी, वे अपने रोल नंबर का उपयोग करके DDU रिजल्ट 2025 देख सकते हैं।

Deen Dayal Upadhyay University Result 2025 OUT
Deen Dayal Upadhyay University Result 2025 OUT: दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी (गोरखपुर यूनिवर्सिटी) ने हाल ही में BALLB, BA, BSc, BCom, BBA, LLB, MA, और MSc, BTech (IT/CS/ECE/ME) और अन्य UG, PG कोर्स के सेमेस्टर रिजल्ट जारी किए हैं। दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 मार्कशीट अब  ddugu.ac.in पर उपलब्ध है। छात्र जिसने परीक्षा दी थी, वे अब अपना DDU रिजल्ट 2025 देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को रिजल्ट देखने के लिए  अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University Result 2025 Link

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने विभिन्न यूजी और पीजी परीक्षा परिणाम 2025 का लिंक एक्टिव कर दिया है। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करके परिणाम चेक कर सकते हैं। पोर्टल पर जाकर छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करने के बाद मार्क्स और स्टेटस देख सकते हैं।

कोर्स का नाम

DDU रिजल्ट लिंक

BALLB 9th and 10th Semesters

क्लिक करें

B.A. – 2nd, 4th, and 6th Semesters

क्लिक करें

B.B.A. – 2nd and 6th Semesters

क्लिक करें

B.Com. – 2nd, 4th, and 6th Semesters

क्लिक करें

B.Com. (Banking & Insurance) – 4th and 6th Semesters

क्लिक करें

B.H.M.C.T. – 2nd Semester

क्लिक करें

B.Sc. – 2nd and 6th Semesters

क्लिक करें

B.Sc. Home Science – 2nd, 4th, and 6th Semesters

क्लिक करें

B.Sc. Agriculture – 2nd and 6th Semesters

क्लिक करें

LL.B. – 6th Semester

क्लिक करें

M.A. Ancient History – 2nd and 4th Semesters

क्लिक करें

M.A. Economics – 2nd and 4th Semesters

क्लिक करें

M.A. English – 2nd Semester

क्लिक करें

M.A. Geography – 4th Semester

क्लिक करें

M.A. Hindi – 2nd Semester

क्लिक करें

M.A. History – 4th Semester

क्लिक करें

M.A. Home Science – 2nd Semester

क्लिक करें

M.A. Political Science – 2nd and 4th Semesters

क्लिक करें

M.A. Sociology – 4th Semester

क्लिक करें

M.A. Urdu – 2nd Semester

क्लिक करें

M.A./M.Sc. Defence and Strategic Studies – 2nd Semester

क्लिक करें

M.Sc. Botany – 4th Semester

क्लिक करें

M.Sc. Environmental Science – 2nd Semester

क्लिक करें

M.Sc. Physics – 2nd Semester

क्लिक करें

M.A. Hindi – 4th Semester

क्लिक करें

M.A. Philosophy – 2nd and 4th Semesters

क्लिक करें

M.A. Physical Education – 2nd Semester

क्लिक करें

M.A. Psychology – 2nd and 4th Semesters

क्लिक करें

M.A. Sanskrit – 4th Semester

क्लिक करें

M.A. Sociology – 2nd Semester

क्लिक करें

M.A./M.Sc. Defence and Strategic Studies – 4th Semester

क्लिक करें

M.A./M.Sc. Statistics – 4th Semester

क्लिक करें

M.Sc. Environmental Science – 4th Semester

क्लिक करें

M.Sc. Home Science (Food and Nutrition) – 2nd Semester

क्लिक करें

B.Tech. (IT/CS/ECE/ME) – 8th Semester

क्लिक करें

DDU रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

DDU सेमेस्टर रिजल्ट देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें:

  • सबसे पहले दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी (DDU) की ऑफिशियल वेबसाइट -ddugu.ac.in पर जाएं।

  • फिर वेबसाइट के होमपेज पर, ‘Student’s Corner’ टैब पर क्लिक करें।

  • इसके बाद “Results’” वाले सेक्शन पर क्लिक करें।

  • अब अपना कोर्स चुने और उस पर क्लिक करें

  • अपना रोल नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड भरें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

  • स्क्रीन पर DDU रिजल्ट दिखाई देगा।

  •  DDU रिजल्ट 2025 डाउनलोड करें और  प्रिंटआउट ले लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

