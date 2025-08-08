DSSSB TGT Admit Card 2025: डीएसएसएसबी टीजीटी एडमिट कार्ड, यहां dsssb.delhi.gov.in डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

DSSSB TGT Admit Card 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से टीजीटी परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जिसके बाद उम्मीदवार विज्ञापन संख्या 04/2024 और 07/24 के तहत टीजीटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इन परीक्षाओं का आयोजन 17 अगस्त से शुरु होकर सिंतबर के बीच तक किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में बैठने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की कॉपी लेकर जाना अनिवार्य है। जिसके बिना उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
DSSSB TGT Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से टीजीटी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 17 अगस्त से किया जाएगा। एडमिट कार्ज जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन संख्या और जन्मतिथि की आवश्यकता पड़ेगी। उम्मीदवार नीचे डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
|
डीएसएसएसबी टीजीटी एडमिट कार्ड 2025
DSSSB TGT Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण
17 अगस्त से 31 अगस्त तक होने वाली परीक्षाओं में जो उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं, वे नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)
|
परीक्षा का नाम
|
टीजीटी परीक्षा
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
जारी
|
परीक्षा तिथियां
|
17 से 31 अगस्त 2025
|
परीक्षा मोड
|
ऑफलाइन
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://dsssb.delhi.gov.in/
DSSSB TGT Admit Card 2025: ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?
डीएसएसएसबी टीजीटी एडमिट कार्ड 2025 जिन उम्मीदवारों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। वे नीचे बताए गए सिंपल स्टेप के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर लेटेस्ट अपडेट पर जाएं।
स्टेप 3 डीएसएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2025 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4 अब अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।
स्टेप 5 कैप्चा दर्ज कर सब्मिट करें।
स्टेप 6 आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 7 उसे डाउनलोड करना ना भूलें।
