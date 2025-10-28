EMRS TGT Syllabus and Exam Pattern 2025: टीयर 1 और टीयर 2 परीक्षा के लिए PDF डाउनलोड करें, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक देखें

EMRS TGT Syllabus 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने EMRS में ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स (TGTs) पद के लिए 3962 खाली जगहों की घोषणा की है। जो Candidates इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपनी तैयारी शुरू करने से पहले EMRS TGT 2025 सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की समीक्षा कर लेनी चाहिए। सिलेबस को दो चरणों में बांटा गया है, टीयर I (प्रारंभिक परीक्षा) और टीयर II (विषय ज्ञान परीक्षा)। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको दोनों टीयर के हर विषय के सभी कॉन्सेप्ट को कवर करना होगा। इसके अलावा, आपको परीक्षा की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए EMRS TGT परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम भी देखनी चाहिए। EMRS TGT सिलेबस 2025 और परीक्षा पैटर्न के बारे में अधिक जानने के लिए इस पेज पर आगे पढ़ें। EMRS TGT सिलेबस 2025 का महत्वपूर्ण विवरण Candidates को EMRS TGT सिलेबस को ध्यान से देखना चाहिए ताकि वे अपनी अध्ययन योजना में केवल परीक्षा से जुड़े टॉपिक ही शामिल करें। इस भर्ती अभियान की मुख्य बातें संदर्भ के लिए नीचे दी गई हैं:

परीक्षा संचालन निकाय आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी पोस्ट नाम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) रिक्तियां 3962 चयन प्रक्रिया टियर 1 और टियर 2 परीक्षा मोड ऑफलाइन अधिकतम अंक टियर 1: 100 अंक टियर 2: 100 अंक नकारात्मक अंकन योजना हां EMRS TGT परीक्षा पैटर्न 2025 अपनी परीक्षा की रणनीति बनाने से पहले Candidates को EMRS TGT परीक्षा पैटर्न का ध्यान से विश्लेषण करना चाहिए। इससे उन्हें परीक्षा के प्रारूप की स्पष्ट जानकारी मिलेगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक, परीक्षा की अवधि, मार्किंग स्कीम और अन्य जरूरी विवरण शामिल हैं। मार्किंग स्कीम के अनुसार, हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है, उनके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। टीयर 1 और टीयर 2 के लिए EMRS TGT 2025 परीक्षा पैटर्न नीचे दिया गया है।

EMRS TGT परीक्षा पैटर्न 2025: टीयर 1 के लिए टीयर 1, EMRS TGT चयन प्रक्रिया का पहला चरण है। इसमें कुल 100 ऑब्जेक्टिव-टाइप प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न 1 अंक का होता है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। नीचे टीयर 1 के लिए EMRS TGT परीक्षा पैटर्न 2025 देखें: परीक्षा विषय प्रश्नों की संख्या कुल मार्क अवधि भाग I सामान्य जागरूकता 10 10 2 घंटे और 30 मिनट भाग II तर्क क्षमता 15 15 भाग III आईसीटी का ज्ञान 15 15 भाग IV शिक्षण योग्यता 30 30 भाग V डोमेन की जानकारी: क) अनुभवात्मक गतिविधि-आधारित शिक्षणशास्त्र और केस स्टडी-आधारित प्रश्न। ख) एनईपी-2020





20







10 30 कुल 100 100 भाग VI भाषा दक्षता: सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और क्षेत्रीय भाषा (प्रत्येक विषय के लिए 10 अंक)। यह भाग केवल अर्हक प्रकृति का है, जिसमें न्यूनतम 40% अंक (अर्थात 30 में से 12 अंक) कुल मिलाकर प्राप्त करने होंगे (अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा मिलाकर)। यदि उम्मीदवार भाग VI में अर्हक अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, तो भाग I से V तक के अंकों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। 30 30

EMRS TGT परीक्षा पैटर्न 2025: टीयर 2 के लिए EMRS TGT टीयर 2 एक विषय ज्ञान परीक्षा है। यह चयन चरण केवल उन Candidates के लिए आयोजित किया जाता है, जिन्हें टीयर I प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर अधिसूचित रिक्तियों के मुकाबले 1:10 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव-टाइप दोनों तरह के प्रश्न होते हैं, जो कुल 100 अंकों के होते हैं। नीचे टीयर 2 के लिए EMRS TGT परीक्षा पैटर्न 2025 देखें: विषय प्रश्नों की संख्या कुल मार्क अवधि उद्देश्य वर्णनात्मक उद्देश्य वर्णनात्मक विषय-विशिष्ट पाठ्यक्रम 40 15 40 60 3 घंटे कुल 55 100 EMRS TGT सिलेबस 2025: टीयर 1 के लिए EMRS TGT टीयर 1 सिलेबस को कई विषयों में बांटा गया है, जैसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, ICT का ज्ञान, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। हर विषय के सभी अध्यायों में महारत हासिल करने से परीक्षा में आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। टीयर 1 के लिए EMRS TGT सिलेबस नीचे दिया गया है:

जनरल अवेयरनेस के लिए EMRS TGT सिलेबस जनरल अवेयरनेस के लिए EMRS TGT सिलेबस में निम्नलिखित टॉपिक शामिल हैं: सामान्य ज्ञान

करेंट अफेयर्स रीजनिंग एबिलिटी के लिए EMRS TGT सिलेबस रीजनिंग एबिलिटी Candidates की तार्किक रूप से सोचने, पैटर्न पहचानने और सही निर्णय लेने की क्षमता का आकलन करती है। इसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं: * पहेलियां और बैठने की व्यवस्था * डेटा पर्याप्तता * कथन-आधारित प्रश्न (वर्बल रीजनिंग) * असमानता * रक्त संबंध * अनुक्रम और सीरीज * दिशा परीक्षण * अभिकथन और कारण * वेन डायग्राम ICT के ज्ञान के लिए EMRS TGT सिलेबस ICT के ज्ञान के लिए EMRS TGT सिलेबस में निम्नलिखित टॉपिक शामिल हैं: * कंप्यूटर सिस्टम के मूल सिद्धांत * ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल बातें * एमएस ऑफिस * कीबोर्ड शॉर्टकट और उनके उपयोग * महत्वपूर्ण कंप्यूटर शब्द और संक्षिप्ताक्षर * कंप्यूटर नेटवर्क * साइबर सुरक्षा