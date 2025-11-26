Gaon Ki Beti Scholarship 2025: MP की बेटियों को मिलेंगे हर महीना 500 रुपये, देखें योजना से जुड़ी पूरी जानकारी

Gaon Ki Beti Scholarship 2025: गांव की बेटी योजना MP सरकार की एक स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए छात्रा का 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होना जरूरी है और उसके पास गांव की बेटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस स्कीम के तहत, जो लड़कियां कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुकी हैं, उन्हें 10 महीने तक हर महीने ₹500 की स्कॉलरशिप दी जाती है। यह राशि ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य पढ़ाई से जुड़े खर्चों को कम करने में मदद करती है।

गाँव की बेटी योजना 2025 - हाइलाइट्स

आज भी देश के कई ग्रामीण इलाकों में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कई परिवार अपनी बेटियों की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। इसी समस्या को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने गांव की बेटी योजना शुरू की है।