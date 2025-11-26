Gaon Ki Beti Scholarship 2025: MP की बेटियों को मिलेंगे हर महीना 500 रुपये, देखें योजना से जुड़ी पूरी जानकारी

Gaon Ki Beti Scholarship 2025: गांव की बेटी योजना MP सरकार की एक स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए छात्रा का 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होना जरूरी है और उसके पास गांव की बेटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस स्कीम के तहत, जो लड़कियां कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुकी हैं, उन्हें 10 महीने तक हर महीने ₹500 की स्कॉलरशिप दी जाती है। यह राशि ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य पढ़ाई से जुड़े खर्चों को कम करने में मदद करती है।
गाँव की बेटी योजना 2025 - हाइलाइट्स
आज भी देश के कई ग्रामीण इलाकों में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कई परिवार अपनी बेटियों की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। इसी समस्या को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने गांव की बेटी योजना शुरू की है।
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को आर्थिक मदद प्रदान करना है ताकि वे आगे की पढ़ाई आसानी से जारी रख सकें। इस योजना से न सिर्फ लड़कियों का जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि गांवों में साक्षरता दर भी बढ़ेगी। इसके साथ ही, यह योजना भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप गांव की बेटी योजना 2025 से जुड़ी सभी हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
योजना का नाम
|
गांव की बेटी योजना
|
किसने शुरू की
|
मध्य प्रदेश सरकार
|
किसको मिलेगा लाभ
|
गांव की बेटियां
|
योजना शुरू होने की तिथि
|
1 जून 2005
|
योजना का मुख्य उद्देश्य
|
लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना
|
वर्ष
|
2025
|
राज्य
|
मध्य प्रदेश
|
स्कॉलरशिप राशि
|
10 महीने तक ₹500 प्रतिमाह
गाँव की बेटी योजना 2025 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
गांव की बेटी योजना 2025 के लिए आवेदन करने के लिए छात्रा को कुछ जरूरी पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं। ये शर्तें इस प्रकार हैं:
-
निवास: छात्रा मध्य प्रदेश के किसी ग्रामीण इलाके की निवासी होनी चाहिए।
-
शैक्षणिक योग्यता: 12वीं कक्षा कम से कम 60% या उससे अधिक अंकों के साथ पास होनी चाहिए।
-
कॉलेज में प्रवेश: छात्रा किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन (UG) कोर्स में दाखिल हो।
-
गांव की बेटी प्रमाणपत्र: आवेदक के पास गांव की बेटी सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, जो उसकी पात्रता का प्रमाण है।
गांव की बेटी योजना 2025: स्कॉलरशिप पाने के लिए क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे?
गांव की बेटी योजना 2025 के तहत स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाली पात्र छात्राओं को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
|
S.No.
|
जरूरी दस्तावेज
|
1
|
आधार कार्ड
|
2
|
मूल निवासी प्रमाण पत्र
|
3
|
आय प्रमाण पत्र
|
4
|
जाति प्रमाण पत्र (कास्ट सर्टिफिकेट)
|
5
|
समग्र आईडी
|
6
|
वर्तमान कॉलेज कोड
|
7
|
ब्रांच कोड
|
8
|
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
|
9
|
12वीं कक्षा की मार्कशीट
|
10
|
मोबाइल नंबर
|
11
|
ईमेल आईडी
|
12
|
अन्य आवश्यक दस्तावेज
गांव की बेटी योजना 2025 के फायदे
गांव की बेटी योजना 2025 लड़कियों को आर्थिक परेशानियों की चिंता किए बिना पढ़ाई जारी रखने में मदद करती है।नीचे दी गई तालिका में आप इस योजना के मुख्य फायदे देख सकते हैं।
|
S.No.
|
लाभ
|
विवरण
|
1
|
फाइनेंशियल मदद
|
स्कॉलरशिप के तहत लड़कियों को 10 महीने तक ₹500/महीना मिलेगा, जिससे आगे की पढ़ाई में मदद होगी।
|
2
|
ड्रॉप आउट रेट कम करना
|
लड़कियों को ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने में मदद करके स्कूल छोड़ने की दर कम होती है।
|
3
|
गांव की लड़कियों को मजबूत बनाना
|
स्कॉलरशिप से छात्राओं में पढ़ाई और आत्मनिर्भरता बढ़ती है।
|
4
|
ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन प्रोसेस
|
डॉक्यूमेंट्स का डिजिटल वेरिफिकेशन MP स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए किया जाता है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation