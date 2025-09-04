Hisar HAU Apprentice Recruitment 2025: मौका! अप्रेंटिस के 390 पदों पर आवेदन, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता जानें

Hisar HAU Apprentice Recruitment 2025: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (HAU) में भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत अप्रेंटिस के कुल 390 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2025 ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इस भर्ती के लिए अधिकतम 24 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
वहीं उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI या समकक्ष योग्यता के साथ 10वीं परीक्षा पास किया होना चाहिए।
उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, 10वीं और आईटीआई अंक के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिया गया विवरण देख सकते हैं।
Hisar HAU Apprentice Recruitment 2025: नोटिफिकेशन
संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 10 सितंबर, 2025 को दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे नोटिफिकेशन पढ़ें:
Hisar HAU Apprentice Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
इस भर्ती अभियान के तहत अप्रेंटिस के कुल 390 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए विवरणों के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:
|
प्राधिकरण का नाम
|
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (HAU)
|
पद का नाम
|
अप्रेंटिस
|
कुल पद
|
390
|
आवेदन करने की तिथि
|
1 सितंबर 2025
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
10 सितंबर 2025
|
आयु सीमा
|
15 से 24 वर्ष
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://www.apprenticeshipindia.gov.in/
Hisar HAU Apprentice Recruitment 2025: जरूरी डॉक्यूमेंट्स
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी:
-
अपना फोटो
-
आधार नंबर
-
आईडी (केवल वोटर कार्ड, डी.एल पासपोर्ट)
-
मैट्रिक प्रमाण पत्र व ITI विभाग द्वारा जारी ITI पास का मूल प्रमाण पत्र आदि।
