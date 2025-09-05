IB ACIO Grade 2 Exam City Slip 2025: ऑफिसर ग्रेड II, एग्जीक्यूटिव पोस्ट एग्जाम सिटी स्लिप जारी, यहां cdn.digialm.com जानें डाउनलोड करने के स्टेप

IB ACIO Grade 2 Exam 2025: गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2/एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। इस एग्जाम का आयोजन 16, 17 और 18 सितंबर 2025 को किया जाना है। जिसके तहत कुल 3717 पदों को भरा जाएगा।
इस नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 10 अगस्त 2025 थी। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे पोर्टल पर लॉग इन कर अपनी सिटी स्लिप नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं।
IB ACIO Grade 2 Exam 2025: डायरेक्ट लिंक
सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को (Enrollment Number, Registration Number, or Date of Birth) की जरूरत पड़ेगी। ये डिटेल्स डालने के बाद आप अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर पाएंगे:
IB ACIO ग्रेड 2 एग्जाम सिटी स्लिप 2025
IB ACIO Grade 2 Exam 2025: ऑनलाइन सिटि स्लिप डाउनलोड कैसे करें
उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप के जरिए अपनी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, “Login” करें।
स्टेप 3 यूजर आईडी, डेट ऑफ वर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
स्टेप 4 “View Application Status / Exam City Intimation” पर जाएं।
स्टेप 5 अब एग्जाम सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
स्टेप 6 PDF डाउनलोड करें।
