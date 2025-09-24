IBPS Clerk PET Call Letter 2025: आईबीपीएस क्लर्क पीईटी कॉल लेटर ibps.in पर जारी, यहां से करें डाउनलोड

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन ने प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) के लिए आईबीपीएस क्लर्क प्री-एग्जाम एडमिट कार्ड जारी किया है। Candidates, पार्टिसिपेटिंग बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट की भर्ती के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस (CRP CSA-XV) का प्री-एडमिट कार्ड, दिए गए लिंक पर अपनी लॉग-इन जानकारी डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप हॉल टिकट को इस लिंक पर अपनी लॉग-इन जानकारी डालकर डाउनलोड कर सकते हैं - https://ibpsonline.ibps.in/। PET परीक्षा आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी में मददगार है, जिसका आयोजन 4, 5 और 11 अक्टूबर, 2025 को होना है। एडमिट कार्ड का लिंक नीचे दिया गया है। आईबीपीएस क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक समुदाय / पूर्व-सैनिक / बेंचमार्क विकलांगता कैटेगरी के Candidates अपना आईबीपीएस क्लर्क PET कॉल लेटर आधिकारिक वेबसाइट (ibps.in) पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड का लिंक नीचे भी दिया गया है। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए, Candidates को लिंक पर अपना Registration नंबर और जन्मतिथि जैसी लॉग-इन जानकारी डालनी होगी। हॉल टिकट को सीधे नीचे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड किया जा सकता है-

आईबीपीएस क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 के बारे में जानें प्री-एग्जाम ट्रेनिंग (PET) को मुख्य रूप से SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों जैसी आरक्षित कैटेगरी के Candidates की मदद के लिए बनाया गया है। यह Candidates को परीक्षा जैसे माहौल में उसी पैटर्न पर अभ्यास करने में मदद करता है। PET परीक्षा मूल रूप से उन Candidates के लिए है, जो प्रारंभिक परीक्षा से पहले इसे एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर लेना चाहते हैं। आईबीपीएस क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 का अवलोकन यह ध्यान दें कि प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का आयोजन कुछ केंद्रों पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक समुदाय/ पूर्व-सैनिक/ बेंचमार्क विकलांगता वाले सीमित संख्या में Candidates के लिए Online मोड में किया जाएगा। आप आईबीपीएस क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 की जानकारी नीचे देख सकते हैं- परीक्षा कराने वाली संस्था का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) परीक्षा का नाम प्रीलिम्स परीक्षा के लिए प्री-ट्रेनिंग परीक्षा आईबीपीएस क्लर्क PET की तारीख 17 अगस्त 2024 आईबीपीएस प्रीलिम्स परीक्षा की तारीख 4, 5 और 11 अक्टूबर, 2025 आईबीपीएस PET एडमिट कार्ड का स्टेटस जारी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in

आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन देश भर में क्लेरिकल कैडर के पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित करने वाला है। इस भर्ती अभियान के तहत देश भर के 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल 10696 पद भरे जाने हैं। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन देश भर में 4, 5 और 11 अक्टूबर 2025 को होना है। Candidates को यह ध्यान रखना होगा कि आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा दो स्तरों पर होती है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद मेन्स राउंड शामिल है। जो प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेंगे, उन्हें मेन्स राउंड में बैठने का मौका मिलेगा। ibps.in से क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें? आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके पार्टिसिपेटिंग बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट की भर्ती के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस (CRP CSA-XV) का PET एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं- स्टेप 1: आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2: “Common Recruitment Process For Recruitment of Customer Service Associate in Participating Banks (CRP CSA-XV)” पर क्लिक करें। स्टेप 3: एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना Registration नंबर / रोल नंबर और जन्मतिथि (DOB) के साथ कैप्चा डालना होगा। स्टेप 4: अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। आईबीपीएस क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई जानकारी जिन Candidates को क्लर्क प्रीलिम्स पदों के लिए प्री-ट्रेनिंग परीक्षा में शामिल होना है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड को अच्छी तरह से देख लें। इसमें PET परीक्षा केंद्र, समय, पता, Candidate का रोल नंबर, नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी होगी। प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का आयोजन कुछ केंद्रों पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक समुदाय/ पूर्व-सैनिक/ बेंचमार्क विकलांगता वाले सीमित संख्या में Candidates के लिए Online मोड में किया जाएगा। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे सभी जरूरी जानकारी की जांच कर लें और हॉल टिकट पर दी गई जानकारी में कोई गलती होने पर संबंधित अधिकारी को सूचित करें। आपको हॉल टिकट पर यह जरूरी जानकारी मिलेगी-