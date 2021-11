ठेकुआ खाने के चक्कर में शुरू की थी पढ़ाई, अब राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से किए गए सम्मानित; पढ़ें HC Verma की रोचक कहानी

भौतिक विज्ञान समझने के लिए हम सभी ने कभी न कभी HC Verma की किताब 'कॉन्सेप्ट्स ऑफ़ फ़िज़िक्स' (Concept of Physics) ज़रूर पढ़ी होगी और अगर नहीं पढ़ी तो इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। आईआईटी कानपुर के पूर्व प्रोफेसर हरिश्चंद्र वर्मा की ये किताब इंजीनियरिंग से लेकर स्कूली बच्चों के बीच किसी धर्मग्रंथ से कम नहीं है।

भौतिक विज्ञान की परिभाषाओं, सूत्रों, सवालों व नियमों को आसान बनाने वाले एचसी वर्मा को हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पद्मश्री देने की घोषणा साल 2020 में ही कर दी गई थी, लेकिन कोरोना काल के चलते उन्हें इस सम्मान से अब नवाज़ा गया है।

President Kovind presents Padma Shri to Dr Harish Chandra Verma for Science and Engineering. He is a physics educator and researcher, who is famous for his two-volume book "Concepts of Physics" which has revolutionised Physics education at school level. pic.twitter.com/nOGjzGKIn4