केन्द्रीय विद्यालय (KVS) 2018 PGT/ TGT/ PRT/ लाइब्रेरियन भर्ती हेतु पात्रता मानदंड

आवश्यक: 1. निम्न में से किसी एक में कम से कम 50% अंक: बी०ई० या बी०टेक० (कंप्यूटर साइंस/आई०टी०) एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से डिप्लोमा से। भारत की। या बी०ई० या बी०टेक० (कोई भी स्ट्रीम) और एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या एमएससी। (कंप्यूटर साइंस) / एमसीए या एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समतुल्य या B.Sc. (कंप्यूटर साइंस) / BCA या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इस विषय में समकक्ष डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री या एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री और कंप्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और DOEACC का 'B' लेवल या 'DOEACC' सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 'C' लेवल और स्नातक 2. हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने में प्रवीणता। नोट: बाद के पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी को B.Ed. या समकक्ष डिग्री प्राप्त करनी होगी।