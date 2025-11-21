RRB NTPC Result 2025 OUT
महात्मा गांधी के विचार आपकी हर मुश्किल को कर देंगे आसान

By Priyanka Pal
Nov 21, 2025, 11:42 IST

Mahatma Gandhi Quotes: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक वकील, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे जिन्होंने लोगों को सत्य अहिंसा का पाठ - पढ़ाया।  अपने जीवन में लोगों को बहुत सी शिक्षाएं दी जिनका पालन आज भी किया जाता है। यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, तो आज के विचार आपको शिक्षित करने के साथ - साथ प्रेरित भी कर सकते हैं।

Mahatma Gandhi Quotes: महात्मा गांधी को सबसे सम्मानित नेताओं में से एक माना जाता है। जिन्होंने अपने जीवन में लोगों को सत्य - अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनकी कहानी, आज भी लोगों को प्रेरित करने का काम करती है। गांधी के कहे विचार आज भी युवाओं का मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। उनकी किताबों से आप शांति, एकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना सीख सकते हैं।  

इस लेख में ‘राष्ट्रपिता’ महात्मा गांधी के प्रेरणादायक विचार आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आ सकते हैं। यह विचार आपके अंदर ऊर्जा, आत्म - विश्वास और मेहनत करना सिखाएंगे। गांधीजी की अहिंसक प्रतिरोध की रणनीतियां और सत्य एवं अहिंसा के उनके सिद्धांत दुनिया भर में सामाजिक न्याय और शांति के आंदोलनों को प्रेरित करते है।

यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, राज्य पीसीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय आपको निराशा महसूस हो, तो आप आगे लेख में दिए विचारों को पढ़कर आत्म-विश्वास को दोबारा जगा सकते हैं। जो छात्र दिन-रात लगन से पढ़ रहे हैं, असफलताओं से सीख रहे हैं और आगे बढ़ने का साहस रखते हैं, उनके लिए ये उदाहरण मानसिक शक्ति का स्रोत बन सकते हैं।

महात्मा गांधी के प्रेरणादायक विचार, जो आपको बनाएंगे महान

Mahatma Gandhi Quote in Hindi

  1. "शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती यह इच्छाशक्ति से आती है।”

  2. "हम जो करते हैं और जो करने में सक्षम हैं, उसके बीच का अंतर ही दुनिया की अधिकांश समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त होगा।"

  3. "विश्वास कोई पकड़ने की चीज नहीं है, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें विकसित होना है।"

  4. “दूसरों का न्याय मत करो। खुद अपना न्याय करो और तुम सचमुच खुश रहोगे। अगर तुम दूसरों का न्याय करने की कोशिश करोगे, तो तुम अपनी उंगलियां जला लोगे।”

  5. "संतुष्टि प्रयास में निहित है, प्राप्ति में नहीं, पूर्ण प्रयास ही पूर्ण विजय है।"

  6. “भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं।”

  7. "भीड़ में खड़ा होना आसान है लेकिन अकेले खड़े होने के लिए साहस की आवश्यकता होती है।"

  8. "मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी क्षमता दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि खुद को बदलना है।"

  9. “विनम्रता के बिना सेवा स्वार्थ और अहंकार है।”

  10. “धैर्य खोना युद्ध हारने के समान है।”

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

