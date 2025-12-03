Rajasthan Librarian Result 2025: राजस्थान ग्रेड 3 लाइब्रेरियन परिणाम rssb.rajasthan.gov.in पर जारी, मेरिट लिस्ट पीडीएफ लिंक

Rajasthan Librarian Grade 3 Result 2025: राजस्थान कर्मचार चयन बोर्ड (RSSB) ने 27 जुलाई 2025 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। इस भर्ती परीक्षा के तहत कुल 600 रिक्त पदों को भरा जाना है। राजस्थान ग्रेड 3 परिणाम 2025 जारी हो चुका है, जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में लगभग 80 हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे। जिसका परिणाम पीडीएफ के रूप में जारी किया गया, इसमें सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं।
Rajasthan Librarian Grade 3 Result 2025: परिणाम
राजस्थान कर्मचार चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से लाइब्रेरियन ग्रेड 3 परीक्षा का आयोजन जुलाई में किया गया था। जिसमें लगभग 80 हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे। परिणाम जारी कर दिया गया है, उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें चयनित हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं।
|
राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 परिणाम 2025
Rajasthan Librarian Grade 3 Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण
जिन उम्मीदवारों के नाम राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 रिजल्ट 2025 में शामिल हैं, उन्हें चयन प्रक्रिया के लिए अलग चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल होना होगा:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
राजस्थान कर्मचार चयन बोर्ड (RSSB)
|
पद का नाम
|
लाइब्रेरियन ग्रेड 3
|
परीक्षा की तिथि
|
27 जुलाई 2025
|
रिक्त पदों की संख्या
|
600
|
परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि
|
2 दिसंबर, 2025 (जारी)
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://rssb.rajasthan.gov.in/
Rajasthan Librarian Grade 3 Result 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 परिणाम 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, बोर्ड नवीनतम अपडेट पर जाएं।
स्टेप 3 नोटिफिकेशन की लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ग्रेड 3 मेरिट लिस्ट डाउनलोड करें।
स्टेप 4 अब पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5 अपना विवरण जानने के लिए लिस्ट को ध्यान से देखें।
