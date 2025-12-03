Rajasthan Librarian Result 2025: राजस्थान ग्रेड 3 लाइब्रेरियन परिणाम rssb.rajasthan.gov.in पर जारी, मेरिट लिस्ट पीडीएफ लिंक

Rajasthan Librarian Grade 3 Result 2025: राजस्थान कर्मचार चयन बोर्ड (RSSB) ने 27 जुलाई 2025 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। इस भर्ती परीक्षा के तहत कुल 600 रिक्त पदों को भरा जाना है। राजस्थान ग्रेड 3 परिणाम 2025 जारी हो चुका है, जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में लगभग 80 हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे। जिसका परिणाम पीडीएफ के रूप में जारी किया गया, इसमें सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं।

Rajasthan Librarian Grade 3 Result 2025: परिणाम

