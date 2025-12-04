Pashu Parichar Final Result 2025 OUT: राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट, कट ऑफ PDF

Rajasthan Pashu Parichar Final Result 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान पशु परिचर सीधी भर्ती 2025 का अंतिम परिणाम (सूची-2) जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट PDF में गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के उम्मीदवारों के रोल नंबर, कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स, और मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की सूची शामिल है। उम्मीदवार PDF डाउनलोड करके अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया के लिए तैयारी कर सकते हैं। पशु परिचर फाइनल रिजल्ट 2025 PDF Download Link राजस्थान पशु परिचर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट (सूची-2) अपलोड कर दिया गया है। उम्मीदवार रिजल्ट PDF डाउनलोड करने के बाद Ctrl+F शॉर्टकट का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, ताकि यह पता चल सके कि उन्होंने परीक्षा पास की है या नहीं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए इस लेख में हमने नीचे पशु परिचर परीक्षा परिणाम सूची-2 PDF भी साझा की है।

Rajasthan Pashu Parichar Final Result 2025 (List-2) PDF यहां क्लिक करें आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, राजस्थान पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5713 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 720 पद, कुल 6433 पदों के लिए परीक्षा 01, 02 और 03 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद बोर्ड द्वारा 03 अप्रैल 2025 को वरीयता सूची सहित परीक्षा परिणाम जारी कर विभाग को भेजा गया। इसके बाद विभाग ने अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए 10 मार्च 2025 को लगभग 1.25 गुना (कुल 10,687) और 18 जून 2025 को 1,643 अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची जारी की। इन अभ्यर्थियों की पात्रता और दस्तावेज़ों का सत्यापन पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया गया। बोर्ड द्वारा विभाग से प्राप्त पात्रता रिपोर्ट के अनुसार, वरीयता के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5,146 और अनुसूचित क्षेत्र के 632, कुल 5,778 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन कर सूची पशुपालन विभाग, जयपुर को नियुक्ति हेतु भेजी गई।