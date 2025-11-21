RRB NTPC Result 2025 OUT
Rajasthan Platoon Commander Admit Card 2025 OUT: प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी, ये रहा DIrect Link

By Vijay Pratap Singh
Nov 21, 2025, 11:49 IST

RSSB Rajasthan Platoon Commander Admit Card 2025 OUT: उम्मीदवार जो 22 नवंबर 2025 को  को आयोजित प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट से RSSB राजस्थान प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। 

RSSB Rajasthan Platoon Commander Admit Card 2025 OUT

Rajasthan Platoon Commander Admit Card 2025 OUT: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार जिसने प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 22 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

राजस्थान प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड 2025 - हाइलाइट्स

RSSB 22 नवंबर 2025 को पूरे राज्य में कई एग्जाम सेंटर पर प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा 2025 दो शिफ्ट में आयोजित करेगा।

  • पेपर 1: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

  • पेपर 2: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक

एग्जाम में शामिल होने के लिए उम्मीदवार SSO ID या राजस्थान रिक्रूटमेंट पोर्टल के जरिए अपने एग्जाम सेंटर की डिटेल्स देख सकते हैं और अपना आरएसएसबी प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। कुल 84 योग्य उम्मीदवारों की भर्ती रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगी। रिटन एग्जाम के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड, दो हाल की ओरिजिनल कलर फोटो और एक ओरिजिनल फोटो ID कार्ड साथ लाना अनिवार्य है।

विवरण

जानकारी

बोर्ड का नाम

राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB)

पद का नाम

प्लाटून कमांडर

रिक्त पदों की संख्या

84

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

19 नवंबर 2025

प्लाटून कमांडर परीक्षा तिथि

22 नवंबर 2025

परीक्षा शिफ्ट समय

  • पेपर 1: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

  • पेपर 2: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू और दस्तावेज़ सत्यापन (DV)

आधिकारिक वेबसाइट

rssb.rajasthan.gov.in

RSSB Rajasthan Platoon Commander Admit Card 2025 Download Link

आरएसएसबी राजस्थान प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक अब एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सीधे राजस्थान प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:

RSMSSB Platoon Commander Admit Card 2025 Link

यहां क्लिक करें

राजस्थान प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कैसे करें?

राजस्थान प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

  1. राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) के SSO पोर्टल या रिक्रूटमेंट पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें और “Get Admit Card” टैब पर क्लिक करें।

  3. स्क्रीन पर Platoon Commander Direct Recruitment Exam 2025 का एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

  4. लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

  5. अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें।

  6. सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

