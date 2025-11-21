Rajasthan Platoon Commander Admit Card 2025 OUT: प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी, ये रहा DIrect Link

Rajasthan Platoon Commander Admit Card 2025 OUT: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार जिसने प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 22 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

राजस्थान प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड 2025 - हाइलाइट्स

RSSB 22 नवंबर 2025 को पूरे राज्य में कई एग्जाम सेंटर पर प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा 2025 दो शिफ्ट में आयोजित करेगा।

पेपर 1: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

पेपर 2: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक

एग्जाम में शामिल होने के लिए उम्मीदवार SSO ID या राजस्थान रिक्रूटमेंट पोर्टल के जरिए अपने एग्जाम सेंटर की डिटेल्स देख सकते हैं और अपना आरएसएसबी प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। कुल 84 योग्य उम्मीदवारों की भर्ती रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगी। रिटन एग्जाम के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड, दो हाल की ओरिजिनल कलर फोटो और एक ओरिजिनल फोटो ID कार्ड साथ लाना अनिवार्य है।