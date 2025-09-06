NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
Rajasthan University B.Ed Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएड 1st, 2nd ईयर रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Sep 6, 2025, 18:15 IST

Rajasthan University B.Ed Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएड पार्ट 1 और 2 सहित अन्य पाठ्यक्रमों के परिणाम 2025 घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से result.uniraj.ac.in पर लॉगिन कर ऑनलाइन मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan University B.Ed Result 2025 OUT

Rajasthan University B.Ed Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) ने बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के परिणाम 2025 घोषित कर दिए हैं। रिजल्ट अब आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर उपलब्ध है। जिन छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर ऑनलाइन परिणाम देख और मार्कशीट डाउनलोड सकते हैं।

Rajasthan University B.Ed Part I, II Result 2025 Link

राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएड पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिजल्ट 2025 लिंक result.uniraj.ac.in पर एक्टिव कर दिया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएड 1st और सेकंड ईयर के विद्यार्थी अपना लॉगिन विवरण दर्ज कर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan University B.Ed Part 1 Result 2025 Link

यहां क्लिक करें

Rajasthan University B.Ed Part 2 Result 2025 Link

यहां क्लिक करें

Rajasthan University Result 2025( Other UG, PG Course) Link

यहां क्लिक करें

राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएड रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए स्टेप्स को देखकर अपना बीएड रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जाएं।

  • होम पेज पर "B.Ed Part I / Part II Result 2025" लिंक पर क्लिक करें।

  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

  • सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें।

राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएड. पार्ट I की परीक्षा 2 जुलाई से 11 जुलाई 2025 तक और पार्ट II की परीक्षा 4 जुलाई से 14 जुलाई 2025 तक आयोजित हुई थी। पार्ट I की परीक्षा सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और पार्ट II की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 या 6 बजे तक हुई। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

