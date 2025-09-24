RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे ने जारी किया 8875 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन, जानें ऑफिशियल नोटिस PDF

भारतीय रेलवे ने ग्रेजुएट और यूजी स्तर के पदों के लिए RRB एनटीपीसी भर्ती 2025 की आधिकारिक घोषणा कर दी है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में RRB एनटीपीसी 2025 की वैकेंसी विवरण देख सकते हैं।

RRB NTPC 2025 Vacancy Details: अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के पदों की संख्या

RRB NTPC 2025 Bharti Notification: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी भर्ती 2025-26 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन 23 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 8,875 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्तियां की जाएंगी, इसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट जैसे कई पद शामिल हैं। उम्मीदवार जो इच्छुक है और पात्र उम्मीदवार जो पात्रता और योग्यता को पूरा करते हैं,वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

RRB NTPC Bharti 2025 के लिए आयु-सीमा क्या है?

आयु-सीमा: 12वीं पास उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 33 साल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

RRB NTPC 2025 के लिए आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है। SC, ST, PwD, महिला और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को 250 रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे।

RRB NTPC 2025 के लिए कितना मिलेगा वेतन?

चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग (7th CPC) के अनुसार वेतन मिलेगा। इसके साथ-साथ रेलवे द्वारा भत्ते और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

RRB NTPC 2025 Notification PDF

रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संक्षिप्त अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें उम्मीदवार शैक्षिक योग्यता, रिक्तियों का विवरण, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां, और परीक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी देख सकते हैं।