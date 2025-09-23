PFRDA Grade A Result 2025: असिस्टेंट मैनेजर रिजल्ट pfrda.org.in पर जल्द, यहां मिलेगा PDF लिंक

PFRDA Grade A Assistant Manager Result 2025: राष्ट्रीय पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए आयोजित परीक्षा 2025 का परिणाम जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट pfrda.org.in पर जारी करने वाला है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे पेंशन फंड नियामक विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। PFRDA ग्रेड A रिजल्ट 2025 में चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची और कटऑफ अंक भी उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा में पास उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए बुलावा किया जाएगा।

PFRDA Grade A Result 2025: पीएफआरडीए ग्रेड ए सहायक प्रबंधक परीक्षा हाइलाइट्स

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.pfrda.org.in के करियर पेज पर परिणाम पीडीएफ में जारी करेगा। इसके साथ ही PFRDA ग्रेड A कट ऑफ 2025 भी प्रकाशित होगा। परीक्षा परिणाम और अन्य जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।