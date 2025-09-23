PFRDA Grade A Result 2025: असिस्टेंट मैनेजर रिजल्ट pfrda.org.in पर जल्द, यहां मिलेगा PDF लिंक

PFRDA Grade A Assistant Manager Result 2025: राष्ट्रीय पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए आयोजित परीक्षा 2025 का परिणाम जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट pfrda.org.in पर जारी करने वाला है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे पेंशन फंड नियामक विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। PFRDA ग्रेड A रिजल्ट 2025 में चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची और कटऑफ अंक भी उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा में पास उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए बुलावा किया जाएगा।
PFRDA Grade A Result 2025: पीएफआरडीए ग्रेड ए सहायक प्रबंधक परीक्षा हाइलाइट्स
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.pfrda.org.in के करियर पेज पर परिणाम पीडीएफ में जारी करेगा। इसके साथ ही PFRDA ग्रेड A कट ऑफ 2025 भी प्रकाशित होगा। परीक्षा परिणाम और अन्य जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा आयोजन संस्था का नाम
|
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA)
|
परीक्षा का नाम
|
PFRDA Grade A Exam 2025
|
पद का नाम
|
असिस्टेंट मैनेजर
|
रिजल्ट जारी होने की तारीख
|
सितम्बर 2025
|
परीक्षा की तिथि
|
6 सितम्बर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
pfrda.org.in
PFRDA Grade A Assistant Manager Result 2025 कैसे चेक करें?
PFRDA असिस्टेंट मैनेजर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:
-
आधिकारिक वेबसाइट pfrda.org.in पर जाएं।
-
होमपेज पर ‘PFRDA Grade A Result 2025’ के लिंक पर क्लिक करें।
-
अपनी रजिस्ट्रेशन ID और जन्मतिथि दर्ज करें।
-
रिजल्ट PDF या स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड और प्रिंट करा लें।
PFRDA Grade A Result 2025 PDF Link
पीएफआरडीए ग्रेड ए परिणाम 2025 आधिकारिक वेबसाइट www.pfrda.org.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। परिणाम के साथ ही स्कोरकार्ड भी उपलब्ध होगा, जिसमें प्रत्येक सेक्शन में प्राप्त अंक, कुल स्कोर और योग्यता स्थिति का विवरण होगा। उम्मीदवार इसे आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए सीधे लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे। परिणाम घोषित होने के बाद डाउनलोड लिंक यहां भी अपडेट कर दिया जाएगा।
