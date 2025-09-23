बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन-सा है, जानें नाम

बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में शामिल है। यहां का इतिहास और सांस्कृतिक महत्त्व इसे अन्य राज्यों से अलग पहचान बनाने में मदद करता है। यहां के इतिहास में भी रेलवे का विशेष योगदान देखने को मिलता है। राज्य में भारतीय रेलवे का एक बड़ा नेटवर्क है, जो कि राज्य के परिवहन और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
बिहार के करोड़ों लोग प्रतिदिन रेलवे के माध्यम से सफर कर अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।
बिहार में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं
बिहार में कुल रेलवे स्टेशनों की बात करें, तो यहां कुल 702 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। इनमें प्रमुख जंक्शन रेलवे स्टेशनों से लेकर हॉल्ट स्टेशन तक शामिल हैं। वहीं, राज्य में कई महत्त्वपूर्ण रेलवे जोन भी हैं, जिनमें से एक पूर्व मध्य रेलवे जोन है। इस जोन का मुख्यालय हाजीपुर है।
बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन-सा है
अब सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन-सा है, तो आपको बता दें कि बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन है।
कितना बड़ा है रेलवे स्टेशन
पटना रेलवे स्टेशन कुल 10 प्लेटफॉर्म व 15 ट्रैक वाला रेलवे स्टेशन है। यहां से प्रतिदिन लाखों यात्री सफर करते हैं। ऐसे में यह बिहार का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। पहले यहां सिर्फ 7 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, लेकिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए यहां प्लेटफॉर्म के साथ-साथ रेलवे ट्रैक की संख्या भी बढ़ाई गई।
कब बना रेलवे स्टेशन
पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन का निर्माण ब्रिटिश द्वारा किया गया था। दरअसल, 1855 में ब्रिटिश ने उत्तर भारत में रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया। उस दौर में पटना रेलवे स्टेशन की भी नींव पड़ी और यह निर्माण कार्य 1862 में जाकर पूरा हुआ। पहली बार इसी सन में यहां ट्रेन का संचालन हुआ था।
वाराणसी और कोलकाता के बीच प्रमुख स्टेशन
यह स्टेशन उस समय वाराणसी और कोलकाता के बीच प्रमुख रेलवे स्टेशन हुआ करता था। क्योंकि, इस स्टेशन के निर्माण से पहले माल परिवहन सिर्फ गंगा नदी के माध्यम से हुआ करता था, लेकिन बाद में ट्रेन के माध्यम से भी माल का परिवहन होने लगा।
पहले इस नाम से जाना जाता था रेलवे स्टेशन
पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन को पहले बांकीपुर रेलवे स्टेशन नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह पहले बांकीपुर का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि, बाद में इसका नाम बदलकर पटना जंक्शन कर दिया गया।
