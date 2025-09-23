Delhi Police Constable Vacancy 2025
Focus
Quick Links
Breaking News

MP Excise Constable Answer Key 2025 OUT: एमपी आबकारी उत्तर कुंजी esb.mp.gov.in पर जारी, ये रहा PDF लिंक

By Vijay Pratap Singh
Sep 23, 2025, 13:47 IST

MP Excise Constable Answer Key 2025 OUT: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने Excise Constable Exam की आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार इसे MPESB की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को उत्तर कुंजी पर आपत्ति है, तो वे 25 सितंबर 2025 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
MP Excise Constable Answer Key 2025 OUT
MP Excise Constable Answer Key 2025 OUT

MP Excise Constable Answer Key 2025 OUT: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार अब MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर उत्तर कुंजी सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी की मदद से अभ्यर्थी अपने दिए गए उत्तरों की जांच कर सकते हैं तथा अपने संभावित अंक जान सकते हैं। यदि किसी उत्तर को लेकर कोई आपत्ति हो, तो उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति 25 सितंबर 2025 तक दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के बाद मंडल द्वारा उसकी जांच की जाएगी और आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

MP Abkari Aarakshak Answer Key 2025-एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा हाइलाइट्स

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एमपीईएसबी) ने आबकारी विभाग के तहत आबकारी कांस्टेबल (आबकारी रक्षक) के 253 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन उत्तर कुंजी, सवालों पर आपत्तियां और प्रतिक्रिया पत्रक जारी कर दिए हैं। भर्ती परीक्षा 9 से 21 सितंबर 2025 तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक पूरी की गई थी। एमपी आबकारी रक्षक भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखें।

बोर्ड का नाममध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB)
पद का नाम आबकारी कांस्टेबल (आबकारी रक्षक)
कुल पद 253
परीक्षा तिथि 9 से 21 सितंबर 2025
आंसर की की स्थिति जारी
आंसर की जारी होने की तिथि 22 सितंबर 2025
आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 22 से 25 सितंबर 2025
आंसर की डाउनलोड लिंक esb.mp.gov.in

MP Abkari Answer Key 2025 PDF Download Link

एमपी आबकारी आरक्षक उत्तर कुंजी 2025 PDF डाउनलोड लिंक अब सक्रिय है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से अपनी उत्तर कुंजी सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप अपनी परीक्षा की रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

MP Abkari answer key 2025 Link

MP Abkari Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें?

एमपी आबकारी उत्तर कुंजी 2025 आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरण अपनाएं:

  1. सबसे पहले मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउज़र खोलें और आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

  2. वेबसाइट के होम पेज पर "Latest Update" में  Online Question/Answer Objection - Excise Constable Direct and Backlog Recruitment Test -2024   Dated: 22/09/2025" लिंक पर क्लिक करें।

  3. फिर Login पर क्लिक कर अपनी डिटेल्स भरें।

  4. अब आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध सभी शिफ्टों और तारिखों की उत्तर कुंजियाँ PDF फॉर्मेट में दिखाई देंगी।

  5. अपनी संबंधित शिफ्ट या परीक्षा तिथि की उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड करें।

  6. डाउनलोड करने के बाद आप इसे खोलकर अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News