MP Excise Constable Answer Key 2025 OUT: एमपी आबकारी उत्तर कुंजी esb.mp.gov.in पर जारी, ये रहा PDF लिंक

MP Excise Constable Answer Key 2025 OUT: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार अब MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर उत्तर कुंजी सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी की मदद से अभ्यर्थी अपने दिए गए उत्तरों की जांच कर सकते हैं तथा अपने संभावित अंक जान सकते हैं। यदि किसी उत्तर को लेकर कोई आपत्ति हो, तो उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति 25 सितंबर 2025 तक दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के बाद मंडल द्वारा उसकी जांच की जाएगी और आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

MP Abkari Aarakshak Answer Key 2025-एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा हाइलाइट्स

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एमपीईएसबी) ने आबकारी विभाग के तहत आबकारी कांस्टेबल (आबकारी रक्षक) के 253 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन उत्तर कुंजी, सवालों पर आपत्तियां और प्रतिक्रिया पत्रक जारी कर दिए हैं। भर्ती परीक्षा 9 से 21 सितंबर 2025 तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक पूरी की गई थी। एमपी आबकारी रक्षक भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखें।