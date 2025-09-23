Delhi Police Constable Vacancy 2025
Focus
Quick Links

HPSC Assistant Professor Admit Card 2025: असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड hpsc.gov.in पर , यहां से करें डाउनलोड

By Vijay Pratap Singh
Sep 23, 2025, 08:32 IST

HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 अब hpsc.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। Candidates इसे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं। गणित की परीक्षा 28 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां दिया गया है।

Add as a preferred source on Google
Join us
HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025
HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन Candidates ने HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 (गणित) के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अब अपना HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हॉल टिकट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। HPSC गणित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 28 सितंबर, 2025 को होनी है। एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे परीक्षा केंद्र पर एक वैध फोटो आईडी के साथ ले जाना होगा।

HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक

HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 (गणित) जारी कर दिया गया है। Candidates आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा देने जा रहे Candidates को इसे एक वैध फोटो आईडी के साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 PDF डाउनलोड लिंक

HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 - हाइलाइट्स

HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 गणित विषय के Candidates के लिए जारी कर दिया गया है। वे इसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

जानकारी

विवरण

भर्ती करने वाली संस्था

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC)

पद का नाम

असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर)

कुल रिक्तियां

2,424 (जिसमें गणित के लिए 163 पद शामिल हैं)

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

9 सितंबर, 2025

परीक्षा की तारीखें

13 सितंबर (भूगोल), 14 सितंबर (इतिहास), 28 सितंबर (गणित)

डाउनलोड का तरीका

केवल Online

आधिकारिक वेबसाइट

hpsc.gov.in

HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

Candidates ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

1.  आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: hpsc.gov.in

2.  "HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025" लिंक पर क्लिक करें।

3.  अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालें।

4.  कैप्चा वेरिफाई करें और "सबमिट" पर क्लिक करें।

5.  भविष्य के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट ले लें।

HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई जानकारी

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले, Candidates को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 में सभी जानकारी सही दी गई है। एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी के लिए नीचे दी गई लिस्ट देखें।

  •    Candidate का नाम

  •    Candidate की कैटेगरी

  •    फोटो और हस्ताक्षर

  •    परीक्षा का समय

  •    परीक्षा केंद्र का विवरण

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News