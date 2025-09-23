BSSC CGL 4 Vacancy 2025: बिहार सीजीएल 4, ऑफिस अटेंडेट भर्ती की अंतिम तिथि, कल तक करें 5208 पदों के लिए Apply

BSSC CGL 4 Vacancy 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से सीजीएल 4 भर्ती परीक्षा और ऑफिस अटेंडेट के 5208 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 24 सितंबर रात 11.59 बजे तक आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म जमा कर सकते हैं।

इस भर्ती अभियान के तहत राज्य के 6 विभागों में 1481 पदों को भरा जाना है। वहीं ऑफिस अटेंडेट के 3737 रिक्त पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं।

BSSC CGL 4 Vacancy 2025: डायरेक्ट लिंक

इस भर्ती अभियान के तहत बिहार सरकार के विभिन्न विभागों व मंत्रालयों में रिक्त पड़ें पदों को भरा जाना है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन 24 रात (11.59) बजे तक पूरा कर सकते हैं: