BSSC CGL 4 Vacancy 2025: बिहार सीजीएल 4, ऑफिस अटेंडेट भर्ती की अंतिम तिथि, कल तक करें 5208 पदों के लिए Apply

By Priyanka Pal
Sep 23, 2025, 12:33 IST

BSSC CGL 4 Vacancy 2025: बीएसएससी सीजीएल 4, ऑफिस अटेंडेट भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे नीचे लेख में दिए गए स्टेप के जरिए अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 सितंबर, 2025 तक पूरी कर सकते हैं। 

BSSC CGL 4 Vacancy 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से सीजीएल 4 भर्ती परीक्षा और ऑफिस अटेंडेट के 5208 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 24 सितंबर रात 11.59 बजे तक आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म जमा कर सकते हैं। 

इस भर्ती अभियान के तहत राज्य के 6 विभागों में 1481 पदों को भरा जाना है। वहीं ऑफिस अटेंडेट के 3737 रिक्त पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट  के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं।

BSSC CGL 4 Vacancy 2025: डायरेक्ट लिंक 

इस भर्ती अभियान के तहत बिहार सरकार के विभिन्न विभागों व मंत्रालयों में रिक्त पड़ें पदों को भरा जाना है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन 24 रात (11.59) बजे तक पूरा कर सकते हैं:

पोस्ट 

लिंक 

ऑफिस अटेंडेट भर्ती 2025 

आवेदन लिंक 

सीजीएल 4 भर्ती परीक्षा

आवेदन लिंक 

BSSC CGL 4 Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में बीएसएससी सीजीएल 4 और ऑफिस अटेंडेट भर्ती 2025 से जुड़े महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC)

पोस्ट  

ऑफिस अटेंडेट, सीजीएल 4 भर्ती परीक्षा

पदों की संख्या 

5208

आवेदन की अंतिम तिथि 

24 सितंबर 2025

आयु सीमा 

18 से 37 वर्ष 

चयन प्रक्रिया 

  • प्रारंभिक परीक्षा

  • मुख्य परीक्षा

ऑफिशियल वेबसाइट 

onlinebssc.com

BSSC CGL 4 Vacancy 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, भर्ती लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 एप्लीकेशन फॉर्म में मांगे गए विवरणों को दर्ज करें। 

स्टेप 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। 

स्टेप 5 फॉर्म को दोबारा चेक जरूर करें। 

स्टेप 6 आवेदन शुल्का का भुगतान करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

