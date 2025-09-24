IAF Agniveer Vayu Admit Card 2025: अग्निवीर वायु एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link

IAF Agniveer Vayu Admit Card 2025: भारतीय वायु सेना (IAF) ने अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in से अपना एडमिट कार्ड 24 से 48 घंटे पहले डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार अग्निवीर वायु Intake 02/2026 की परीक्षा 25 सितंबर 2025 से देशभर में आयोजित की जाएगी।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। यह एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र, दिनांक, समय, उम्मीदवार का नाम, फोटो, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। किसी भी उम्मीदवार के बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
Agniveer Vayu 02/2026 Admit Card: वायुसेना अग्निवीर वायु परीक्षा हाइलाइट्स
वायुसेना अग्निवीर वायु परीक्षा का आयोजन 25 सितंबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पास एडमिट कार्ड तथा एक मान्य फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध हैं।
|
आयोजन प्राधिकरण का नाम
|
भारतीय वायुसेना
|
परीक्षा का नाम
|
अग्निवीर वायु
|
भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु 02/2026 परीक्षा सिटी स्लिप 2025
|
15 सितम्बर 2025
|
भारतीय वायुसेना अग्निवीर परीक्षा तिथि 2025
|
25 सितम्बर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
agnipathvayu.cdac.in
अग्निवीर वायु एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।
-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाएँ।
-
"Candidate Login" सेक्शन पर क्लिक करें।
-
अपना यूज़रनेम/ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
-
"लॉगिन" बटन दबाएँ।
-
आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर आ जाएगा।
-
सभी जानकारी ध्यान से जाँचें और इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
Agniveer Vayu Admit Card 2025 Download Link
अग्निवीर वायु 02/2026 की परीक्षा का एडमिट कार्ड अब ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको भारतीय वायुसेना की वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाना होगा। वहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा डालकर लॉगिन करें। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। ध्यान से सारी जानकारी चेक करें और उसे डाउनलोड करके संभाल कर रख लें, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
|
Agniveer Vayu Admit Card 2025 Direct Link
