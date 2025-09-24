IAF Agniveer Vayu Admit Card 2025: अग्निवीर वायु एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link

IAF Agniveer Vayu Admit Card 2025: भारतीय वायु सेना (IAF) ने अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in से अपना एडमिट कार्ड 24 से 48 घंटे पहले डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार अग्निवीर वायु Intake 02/2026 की परीक्षा 25 सितंबर 2025 से देशभर में आयोजित की जाएगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। यह एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र, दिनांक, समय, उम्मीदवार का नाम, फोटो, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। किसी भी उम्मीदवार के बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Agniveer Vayu 02/2026 Admit Card: वायुसेना अग्निवीर वायु परीक्षा हाइलाइट्स

वायुसेना अग्निवीर वायु परीक्षा का आयोजन 25 सितंबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पास एडमिट कार्ड तथा एक मान्य फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध हैं।