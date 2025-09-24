Bihar Board 10th Science Half Yearly Exam 2025: प्रश्न पत्र, सिलेबस और आंसर की पीडीएफ के साथ

बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 सभी स्कूलों में 24 सितंबर से 26 सितंबर तक आयोजित की जाएगी । यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड (BSEB) की ओर से स्कूलों द्वारा ली जाती है। बिहार बोर्ड 10वीं विज्ञान की परीक्षा कल (25 सितंबर, 2025) आयोजित की गयी है| यह परीक्षा छात्रों के लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 से पहले अभ्यास करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो उन्हें परीक्षा के पैटर्न और अपनी तैयारी के स्तर को समझने में मदद करती है । यह छात्रों को अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर काम करने का मौका देती है ताकि वे अंतिम बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस अर्धवार्षिक परीक्षा का पैटर्न बीएसईबी बोर्ड की मुख्य परीक्षा जैसा ही होगा । प्रश्न पत्र में 50 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions) होंगे, जिनका उत्तर ओएमआर शीट पर देना होगा, और बाकी 50 प्रतिशत प्रश्न लिखित (Subjective) होंगे । छात्रों को पूरा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा । छात्र इस पेज से विषयवार प्रश्न पत्र और उनकी उत्तर कुंजी (answer key) डाउनलोड कर सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि छात्र इस पेज को बुकमार्क कर लें और अपडेट के लिए नियमित रूप से देखते रहें।

Check: Bihar Board Class 10 Syllabus 2025-26 बिहार बोर्ड 10वीं विज्ञान अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र 2025-26 डाउनलोड पीडीएफ बीएसईबी कक्षा 10वीं विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्रश्न पत्र परीक्षा खत्म होते ही यहाँ तुरंत मिल जाएगा. छात्र इसे आसानी से और बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे. बिहार बोर्ड कक्षा 10 (मैट्रिक) विज्ञान अर्धवार्षिक आंसर की 2025-26: डाउनलोड पीडीएफ बिहार बोर्ड कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 खत्म होने के तुरंत बाद, आपको यहाँ सबसे सही आंसर-की (उत्तर कुंजी) मिलेगी। छात्र इस आंसर-की से अपने जवाबों का मिलान करके अपने संभावित नंबरों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह आंसर-की विषय के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई है, इसलिए यह बहुत विश्वसनीय है।

बिहार बोर्ड 10वीं विज्ञान प्रश्न पत्र 2025 PDF छात्र अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यह आपको परीक्षा के पैटर्न और पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार को समझने में मदद करेगा। बिहार बोर्ड 10वीं विज्ञान प्रश्न पत्र 2025 Download PDF बिहार बोर्ड 10वीं विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025: तैयारी के टिप्स बिहार बोर्ड 10वीं विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परीक्षा आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने का मौका देती है। यहाँ कुछ खास टिप्स दिए गए हैं जो आपको इस परीक्षा में बेहतर स्कोर करने में मदद करेंगे। भौतिकी (Physics): इस सेक्शन में कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें और न्यूमेरिकल प्रश्नों का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें।

रसायन विज्ञान (Chemistry): रासायनिक समीकरणों और सूत्रों को याद करने पर ध्यान दें। उन्हें लिखकर अभ्यास करें।

जीव विज्ञान (Biology): डायग्राम्स (चित्रों) का अभ्यास करें, क्योंकि जीव विज्ञान में कई प्रश्न डायग्राम पर आधारित होते हैं। कॉन्सेप्ट्स को स्पष्ट रूप से समझें।

परीक्षा पैटर्न को समझें (Understand the Exam Pattern) परीक्षा की तैयारी करने से पहले, उसके पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। आपके प्रश्न पत्र में 50% प्रश्न ऑब्जेक्टिव (MCQs) और 50% सब्जेक्टिव (लिखित) होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न: इन प्रश्नों के लिए, छोटे-छोटे नोट्स बनाएं और सभी टॉपिक्स के मुख्य बिंदुओं को याद रखें। सब्जेक्टिव प्रश्न: इन प्रश्नों के लिए, उत्तर लिखने का अभ्यास करें, खासकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए। उत्तर को पॉइंट-वाइज और साफ-सुथरा लिखने की आदत डालें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें (Solve Previous Year Question Papers) पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को हल करना सबसे अच्छी रणनीति है। इससे आपको यह पता चलेगा कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। घड़ी लगाकर पेपर हल करने से आपको समय प्रबंधन का भी अभ्यास होगा। छोटे नोट्स बनाएं और दोहराएं (Make Notes and Revise)