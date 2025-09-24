UP Board 12th Civics Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड नागरिक शास्त्र कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के नागरिक शास्त्र विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को भारतीय और वैश्विक राजनीतिक व्यवस्थाओं की गहरी समझ प्रदान करता है। इसमें लोकतंत्र के सिद्धांतों, संवैधानिक ढाँचे, सरकार के विभिन्न अंगों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों में नागरिक चेतना, आलोचनात्मक सोच और जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनकी भूमिका को विकसित करना है। यह नया पाठ्यक्रम न केवल छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, बल्कि उन्हें देश और दुनिया के राजनीतिक मुद्दों को समझने की क्षमता भी देता है।
UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26
|
परीक्षा संचालक
|
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश
|
यूपी बोर्ड का संक्षिप्त नाम
|
यूपीएमएसपी (UPMSP)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026
|
विषय
|
नागरिक शास्त्र
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
परीक्षा
|
ऑफ़लाइन
|
यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट
|
upmsp.edu.in
|
सिलेबस
|
इंटरमीडिएट - उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड
|
बोर्ड
|
राज्य बोर्ड
|
CHECK: UP Board Class 12 Syllabus 2025-26: All Subjects
UP Board Class 12 Civics Syllabus 2025-26
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
|
UP Board Class 12 Civics Syllabus 2025-26: Download PDF
यूपी बोर्ड नागरिक शास्त्र 12वी: प्रश्न पत्र पैटर्न
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया नागरिकशास्र पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
Also Check:
UP Board Class 12 Hindi Syllabus 2025-26
UP Board Class 12 English Syllabus 2025-26
UP Board Class 12 History Syllabus 2025-26
Comments
All Comments (0)
Join the conversation