UP Board 12th Civics Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड नागरिक शास्त्र कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के नागरिक शास्त्र विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को भारतीय और वैश्विक राजनीतिक व्यवस्थाओं की गहरी समझ प्रदान करता है। इसमें लोकतंत्र के सिद्धांतों, संवैधानिक ढाँचे, सरकार के विभिन्न अंगों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों में नागरिक चेतना, आलोचनात्मक सोच और जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनकी भूमिका को विकसित करना है। यह नया पाठ्यक्रम न केवल छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, बल्कि उन्हें देश और दुनिया के राजनीतिक मुद्दों को समझने की क्षमता भी देता है।

UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26