RRC CR Apprentice Recruitment 2025: सेंट्रल रेलवे में 2418 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया से लेकर सभी डिटेल जानें

RRC CR Apprentice Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) सेंट्रल रेलवे मुंबई की ओर से आरआरसी सीआर पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2418 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू हो गई है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर, 2025 तय की गई है।

उम्मीदवारों का चयन बिना किसी लिखित परीक्षा, मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यह भर्ती रेलवे में व्यावहारिक अनुभव के साथ-साथ तकनीकी कौशल हासिल करने का एक शानदार अवसर देगी। इस भर्ती के तहत विभिन्न रेलवे मंडलों के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में अप्रेंटिसशिप के पदों को प्रदान किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख देख सकते हैं।

RRC CR Apprentice Recruitment 2025: नोटिफिकेशन

इच्छुक आवेदकों को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हो। नीचे टेबल में दिए डायरेक्ट लिंक के जरिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं: