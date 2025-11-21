RVUNL Technician Admit Card 2025 OUT: राजस्थान विद्युत उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड (RVUNL) ने Technician Recruitment 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह भर्ती राज्य के विभिन्न जिलों में तकनीशियन ग्रेड 3, ऑपरेटर ग्रेड 3, प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3 पदों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित की जा रही है। RVUNL तकनीशियन परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास आधिकारिक हॉल टिकट होना अनिवार्य है। इस हॉल टिकट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, समय और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जो परीक्षा के दौरान आवश्यक होंगे। इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए RVUNL ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके आसानी से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है।

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड को ध्यान से जांचें और इसके साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ लाएँ। यह परीक्षा राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 24 से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सफल उम्मीदवार आगे के चयन चरणों जैसे फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए पात्र होंगे। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 2163 पदों को भरा जाएगा। RVUNL Technician Admit Card 2025 Download Link राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) ने Technician-III (ITI), Operator-III (ITI) और Plant Attendant-III (ITI) प्रीलिमिनरी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक सक्रिय कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से या इस लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक की मदद से अपना हॉल टिकट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। RVUNL Technician Admit Card Direct Link यहां क्लिक करें