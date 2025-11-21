RRB NTPC Result 2025 OUT
RVUNL Technician Admit Card 2025 OUT: तकनीशियन, ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Nov 21, 2025, 13:13 IST

RVUNL Technician Admit Card 2025 OUT: RVUNL टेक्नीशियन प्रीलिम्स परीक्षा 24 से 27 नवंबर 2025 तक निर्धारित है, इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार अब अपना RVUNL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते है। हॉल टिकट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है।

RVUNL Technician Admit Card 2025 जारी हुआ।
RVUNL Technician Admit Card 2025 OUT: राजस्थान विद्युत उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड (RVUNL) ने Technician Recruitment 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह भर्ती राज्य के विभिन्न जिलों में तकनीशियन ग्रेड 3, ऑपरेटर ग्रेड 3, प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3 पदों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित की जा रही है। RVUNL तकनीशियन परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास आधिकारिक हॉल टिकट होना अनिवार्य है। इस हॉल टिकट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, समय और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जो परीक्षा के दौरान आवश्यक होंगे।

इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए RVUNL ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके आसानी से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है।

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड को ध्यान से जांचें और इसके साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ लाएँ। यह परीक्षा राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 24 से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सफल उम्मीदवार आगे के चयन चरणों जैसे फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए पात्र होंगे। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 2163 पदों को भरा जाएगा।

RVUNL Technician Admit Card 2025 Download Link

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) ने Technician-III (ITI), Operator-III (ITI) और Plant Attendant-III (ITI) प्रीलिमिनरी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक सक्रिय कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से या इस लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक की मदद से अपना हॉल टिकट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

RVUNL Technician Admit Card Direct Link

यहां क्लिक करें

राजस्थान RVUNL टेक्नीशियन एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

जिन उम्मीदवारों ने Technician-III, Operator-III और Plant Attendant-III (ITI) पदों के लिए आवेदन किया है, वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके RVUNL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. RVUNL की आधिकारिक वेबसाइट-energy.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर Employee Corner तक नीचे स्क्रॉल करें और “Recruitment for the posts Technician-III (ITI)/Operator-III (ITI)/Plant Attendant-III (ITI)” खोजें।

  3. संबंधित पेज पर नीचे स्क्रॉल करके Preliminary Exam Call Letter के सामने दिए “Click Here” लिंक पर क्लिक करें।

  4. लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा।

  5. अपने रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर, पासवर्ड और जन्म तिथि दर्ज करें।

  6. स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरें और Login बटन पर क्लिक करें।

  7. आपका RVUNL Technician Admit Card 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें, सेव करें और प्रिंटआउट ले लें

Vijay Pratap Singh
Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

