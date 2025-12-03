SBI SCO Vacancy 2025: 996 पदों पर भर्ती की घोषणा, sbi.bank.in नोटिफिकेशन PDF देखें और अभी आवेदन करें

Rajasthan Patwari Result 2025
By Priyanka Pal
Dec 3, 2025, 13:32 IST

SBI SCO Vacancy 2025:  एसबीआई ने वीपी वेल्थ (SRM), एवीपी वेल्थ (RM) और कस्टमर रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव पदों के लिए 996 स्पेशल कैडर ऑफिसर की भर्तियां निकाली हैं। योग्य उम्मीदवार 2 दिसंबर से 23 दिसंबर, 2025 तक sbi.bank.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता, आयु और अनुभव से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।

SBI SCO Vacancy 2025 Notification Out
SBI SCO Vacancy 2025 Notification Out

SBI SCO Vacancy 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वीपी वेल्थ (SRM), एवीपी वेल्थ (RM) और कस्टमर रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव के 996 पदों पर योग्य उम्मीदवार की भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर 2 दिसंबर से 23 दिसंबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एसबीआई एससीओ भर्ती 2025 के घोषित पदों के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार जरूरी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार के पास आवश्यक कार्य अनुभव भी होना चाहिए।

SBI SCO Notification 2025: पीडीएफ डाउनलोड करें

घोषित पदों पर आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी दी गई है। आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF पढ़ने के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

एसबीआई एससीओ अधिसूचना 2025

पीडीएफ डाउनलोड करें

SBI SCO Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

एसबीआई ने स्पेशल कैडर ऑफिसर के पद के लिए 996 भर्तियां निकाली हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF 2 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया था। नीचे जरूरी जानकारी दी गई है:

भर्ती प्राधिकरण

भारतीय स्टेट बैंक

पद का नाम

विशेष संवर्ग अधिकारी

कुल रिक्तियां

996

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन

रिक्ति की घोषणा

2 दिसंबर, 2025

आवेदन प्रारंभ तिथि

2 दिसंबर, 2025

आवेदन की अंतिम तिथि

23 दिसंबर, 2025

आधिकारिक वेबसाइट

sbi.bank.in

SBI SCO Vacancy 2025: पदों का विस्तृत विवरण

एसबीआई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर स्पेशल कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ये भर्तियां वीपी वेल्थ (एसआरएम), एवीपी वेल्थ (आरएम) और कस्टमर रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव जैसे पदों के लिए हैं। एसबीआई एससीओ भर्ती 2025 के पदों की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

पद का नाम

वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस^

उर

कुल रिक्तियां

वीपी वेल्थ (एसआरएम)

नियमित

77

34

119

46

188

506

बकाया

15

10

17

--

--

42

एवीपी वेल्थ (आरएम)

नियमित

33

15

52

20

82

206

बकाया

--

4

--

--

--

4

ग्राहक संबंध कार्यकारी

नियमित

47

21

73

28

115

284

SBI SCO Eligibility 2025: पात्रता मानदंड और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और जरूरी अनुभव उस पद के अनुसार तय किए गए हैं जिसके लिए Candidate आवेदन कर रहे हैं। सभी आवेदकों को पद की जरूरी शर्तों और विज्ञापन में बताई गई अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें:

डाक

शैक्षिक योग्यता (अनिवार्य)

पसंदीदा योग्यता

योग्यता-पश्चात अनुभव 

आयु सीमा

वीपी वेल्थ (एसआरएम)

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक।

• किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 60% अंकों के साथ एमबीए (बैंकिंग/वित्त/मार्केटिंग)। • एनआईएसएम वीए, एक्सएक्सआई-ए, सीएफपी/सीएफए जैसे प्रमाणपत्र।

अग्रणी सार्वजनिक/निजी/विदेशी बैंकों/धन प्रबंधन फर्मों/एएमसी के साथ बिक्री एवं विपणन में 6 वर्षों का अनुभव

26-42 वर्ष

एवीपी वेल्थ (आरएम)

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक।

• वित्त/विपणन/बैंकिंग में स्नातकोत्तर डिग्री वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। • एनआईएसएम वीए, एक्सएक्सआई-ए, सीएफपी/सीएफए जैसे प्रमाणपत्र

अग्रणी सार्वजनिक/निजी/विदेशी बैंकों/वेल्थ मैनेजमेंट फर्मों/एएमसी/एसबीआई वेल्थ सीआरई के साथ बिक्री एवं विपणन में 3 वर्षों का अनुभव तथा 4 वर्षों का अनुभव

23-35 वर्ष

ग्राहक संबंध कार्यकारी

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक

-

-

20-35 वर्ष

