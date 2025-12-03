SBI SCO Vacancy 2025: 996 पदों पर भर्ती की घोषणा, sbi.bank.in नोटिफिकेशन PDF देखें और अभी आवेदन करें

SBI SCO Vacancy 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वीपी वेल्थ (SRM), एवीपी वेल्थ (RM) और कस्टमर रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव के 996 पदों पर योग्य उम्मीदवार की भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर 2 दिसंबर से 23 दिसंबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एसबीआई एससीओ भर्ती 2025 के घोषित पदों के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार जरूरी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार के पास आवश्यक कार्य अनुभव भी होना चाहिए।

SBI SCO Notification 2025: पीडीएफ डाउनलोड करें

घोषित पदों पर आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी दी गई है। आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF पढ़ने के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।