SBI PO Pre Result 2025: एसबीआई पीओ रिजल्द जल्द ही sbi.co.in होगा जारी,यहां से करें मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड

ByPriyanka Pal
Aug 20, 2025, 18:34 IST
SBI PO Result 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही SBI PO Result 2025 अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जारी करेगा। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए SBI PO Result 2025 अगस्त 2025 के आखिरी हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। SBI PO परीक्षा 2025 का आयोजन 2, 4 और 5 अगस्त 2025 को किया गया था। जो उम्मीदवार SBI PO Result 2025 में सफल घोषित होंगे, उन्हें एग्जाम के अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। अगला चरण SBI PO मेन्स परीक्षा 2025 है, जो सितंबर 2025 में आयोजित होने वाली है।

SBI PO Result 2025: प्रारंभिक परीक्षा के लिए SBI PO Result 2025 अगस्त 2025 के तीसरे हफ्ते में SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जारी होने की उम्मीद है। इस साल, SBI ने 541 वैकेंसी निकाली हैं, जिनके लिए 2, 4 और 5 अगस्त को परीक्षा आयोजित की गई थी। SBI PO प्रीलिम्स 2025 में शामिल हुए उम्मीदवार जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट देख सकेंगे।

SBI PO Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण

SBI अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर SBI PO प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी करेगा। यह परीक्षा 2, 4 और 5 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी। चुने गए उम्मीदवारों को SBI PO मेन्स परीक्षा 2025 के लिए बुलाया जाएगा। SBI PO रिजल्ट 2025 की मुख्य बातें देखें।

विशेषताएं

विवरण

परीक्षा का नाम

एसबीआई पीओ 2025

संचालन निकाय

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

परीक्षा तिथियां

2, 4 और 5 अगस्त, 2025

कुल रिक्तियां

541

परिणाम जारी करने की तिथि

अगस्त 2025 का अंतिम सप्ताह

आधिकारिक वेबसाइट

एसबीआई.को.इन

चयन प्रक्रिया

प्रारंभिक

मेन्स

साक्षात्कार/समूह अभ्यास

SBI PO रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

SBI PO Result 2025 जारी होने के बाद, उम्मीदवार इस लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं या नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

*   आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।

*   होमपेज पर करियर बटन पर क्लिक करें।

*   अब “Recruitment of Probationary Officers (ADVERTISEMENT NO: CRPD/PO/2025-26/04)” पर क्लिक करें।

*   “SBI PO Prelims Result 2025” पर क्लिक करें।

*   अपना Registration नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड डालें।

*   अपना Result देखने के लिए सबमिट पर क्लिक करें।

*   भविष्य के लिए SBI PO Result डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

