SBI PO Pre Result 2025: एसबीआई पीओ रिजल्द जल्द ही sbi.co.in होगा जारी,यहां से करें मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड

SBI PO Result 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही SBI PO Result 2025 अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जारी करेगा। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए SBI PO Result 2025 अगस्त 2025 के आखिरी हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। SBI PO परीक्षा 2025 का आयोजन 2, 4 और 5 अगस्त 2025 को किया गया था। जो उम्मीदवार SBI PO Result 2025 में सफल घोषित होंगे, उन्हें एग्जाम के अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। अगला चरण SBI PO मेन्स परीक्षा 2025 है, जो सितंबर 2025 में आयोजित होने वाली है।

