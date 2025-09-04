Skill Indian ITI Result 2025 Out: एनसीवीटी आईटीआई रिजल्ट हुआ जारी, यहां skillindiadigital.gov.in डायरेक्ट लिंक से करें मार्कशीट डाउनलोड

NCVT ITI Result 2025: स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) की ओर से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर skillindiadigital.gov.inविभिन्न ट्रेडों के लिए एनसीवीटी आईटीआई 2025 घोषित कर दिया है। यह रिजल्ट सेकिंड ईयर का हैं, जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। वह अपना रिजल्ट आगे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए चेक कर सकते हैं। छात्रों को अपनी मार्कशीट देखने के लिए रोल नंबर की आवश्यकता होगी। अधिक जानकारी के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इससे संबंधित महत्वपूर्ण विविरणों के बारे में जान सकते हैं।
NCVT ITI Result 2025 Out: डायरेक्ट लिंक
स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) की ओर से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर विभिन्न ट्रेडों के लिए एनसीवीटी आईटीआई 2025 घोषित कर दिया है। जिसे छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:
|
NCVT ITI Result 2025
DGT Skill India Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में स्किल इंडिय डिजिटल हब से संबंधित महत्वपूर्ण विवर दिया गया है, जिसकी जांच कर छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
|
संचालन निकाय
|
स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH)
|
एग्जाम
|
एनसीवीटी आईटीआई
|
ईयर
|
सेकिंड ईयर
|
एनसीवीटी आईटीआई प्रैक्टिकल परीक्षा तिथि
|
17 जुलाई से 20 जुलाई, 2025
|
एनसीवीटी आईटीआई थ्योरी परीक्षा तिथि
|
28 जुलाई से 20 अगस्त, 2025
|
एनसीवीटी आईटीआई परिणाम तिथि
|
28 अगस्त, 2025
|
ऑफिशियल वेबसाइट
NCVT ITI Result 2025: ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
छात्र नीचे दिए गए स्टेप के जरिए NCVT ITI Result 2025 आसानी से चेक कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट skillindiadigital.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, NCVT ITI Result 2025 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब अपना रोल नंबर और मांगा गया विवरण दर्ज करें।
स्टेप 4 पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5 उसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें।
