Skill Indian ITI Result 2025 Out: एनसीवीटी आईटीआई रिजल्ट हुआ जारी, यहां skillindiadigital.gov.in डायरेक्ट लिंक से करें मार्कशीट डाउनलोड

By Priyanka Pal
Sep 4, 2025, 10:59 IST

Skill Indian ITI Result 2025 Out : सरकारी आईटीआई रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है। स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) की ओर से दूसरे वर्ष का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया है। छात्र नीचे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

Skill Indian ITI Result 2025 Out
Skill Indian ITI Result 2025 Out

NCVT ITI Result 2025: स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) की ओर से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर skillindiadigital.gov.inविभिन्न ट्रेडों के लिए एनसीवीटी आईटीआई 2025 घोषित कर दिया है। यह रिजल्ट सेकिंड ईयर का हैं, जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। वह अपना रिजल्ट आगे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए चेक कर सकते हैं। छात्रों को अपनी मार्कशीट देखने के लिए रोल नंबर की आवश्यकता होगी। अधिक जानकारी के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इससे संबंधित महत्वपूर्ण विविरणों के बारे में जान सकते हैं।

NCVT ITI Result 2025 Out: डायरेक्ट लिंक 

स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) की ओर से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर विभिन्न ट्रेडों के लिए एनसीवीटी आईटीआई 2025 घोषित कर दिया है। जिसे छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:

NCVT ITI Result 2025

यहां क्लिक करें

DGT Skill India Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में स्किल इंडिय डिजिटल हब से संबंधित महत्वपूर्ण विवर दिया गया है, जिसकी जांच कर छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

संचालन निकाय

स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH)

एग्जाम

एनसीवीटी आईटीआई 

ईयर 

सेकिंड ईयर

एनसीवीटी आईटीआई प्रैक्टिकल परीक्षा तिथि

17 जुलाई से 20 जुलाई, 2025

एनसीवीटी आईटीआई थ्योरी परीक्षा तिथि

28 जुलाई से 20 अगस्त, 2025

एनसीवीटी आईटीआई परिणाम तिथि

28 अगस्त, 2025

ऑफिशियल वेबसाइट

skillindiadigital.gov.in

NCVT ITI Result 2025: ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?

छात्र नीचे दिए गए स्टेप के जरिए NCVT ITI Result 2025 आसानी से चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट skillindiadigital.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, NCVT ITI Result 2025 पर क्लिक करें।

स्टेप 3 अब अपना रोल नंबर और मांगा गया विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4 पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5 उसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

