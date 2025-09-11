SSC MTS Vacancy 2025: एसएससी एमटीएस हवलदार पदों की संख्या बढ़ी, यहाँ देखें नोटिस

SSC MTS Vacancy 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC MTS और हवलदार उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। जो Candidates केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी का विवरण देख सकते हैं। यह वैकेंसी लिस्ट अलग-अलग क्षेत्रों और कैटेगरी के Candidates को SSC MTS और हवलदार पदों पर आवेदन करने का शानदार मौका देती है। SSC ने एक संशोधित वैकेंसी लिस्ट जारी की है, जिसमें वैकेंसी की संख्या पहले की 5,464 से बढ़ाकर 8,021 कर दी गई है। जब आयोग इस बारे में आधिकारिक सूचना जारी करेगा, तब आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।

SSC MTS और हवलदार वैकेंसी 2025

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार पदों के लिए विस्तृत वैकेंसी सूचना जारी की है। SSC ने MTS और हवलदार पदों के लिए कुल 8,021 वैकेंसी की घोषणा की है। भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तृत सूचना का अभी इंतजार है। SSC द्वारा सूचना जारी किए जाने के बाद Candidates इन पदों के लिए आवेदन करना शुरू कर सकते हैं।