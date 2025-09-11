Rajasthan Police Admit Card 2025 Out Soon
Focus
Quick Links

SSC MTS Vacancy 2025: एसएससी एमटीएस हवलदार पदों की संख्या बढ़ी, यहाँ देखें नोटिस

By Vijay Pratap Singh
Sep 11, 2025, 15:51 IST

SSC MTS Vacancy 2025: SSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर 2025 के लिए SSC MTS (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) और हवलदार पदों के लिए संशोधित वैकेंसी लिस्ट जारी की है। कुल 8,021 वैकेंसी की घोषणा की गई है, जिसमें 6,810 MTS और 1,211 हवलदार के पद शामिल हैं। Candidates इस पेज से SSC MTS वैकेंसी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
SSC MTS Vacancy 2025
SSC MTS Vacancy 2025

SSC MTS Vacancy 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC MTS और हवलदार उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। जो Candidates केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी का विवरण देख सकते हैं। यह वैकेंसी लिस्ट अलग-अलग क्षेत्रों और कैटेगरी के Candidates को SSC MTS और हवलदार पदों पर आवेदन करने का शानदार मौका देती है। SSC ने एक संशोधित वैकेंसी लिस्ट जारी की है, जिसमें वैकेंसी की संख्या पहले की 5,464 से बढ़ाकर 8,021 कर दी गई है। जब आयोग इस बारे में आधिकारिक सूचना जारी करेगा, तब आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।

SSC MTS और हवलदार वैकेंसी 2025

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार पदों के लिए विस्तृत वैकेंसी सूचना जारी की है। SSC ने MTS और हवलदार पदों के लिए कुल 8,021 वैकेंसी की घोषणा की है। भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तृत सूचना का अभी इंतजार है। SSC द्वारा सूचना जारी किए जाने के बाद Candidates इन पदों के लिए आवेदन करना शुरू कर सकते हैं।

विवरण

जानकारी

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

कर्मचारी चयन आयोग (SSC)

शामिल पद

मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS - नॉन-टेक्निकल) और हवलदार (CBIC और CBN)

कुल वैकेंसी

8,021 (संशोधित कुल: 6,810 MTS + 1,211 हवलदार)

वैकेंसी की स्थिति

संभावित (अंतिम सूचना के अनुसार बदल सकती है)

PDF की उपलब्धता

जिले, राज्य, क्षेत्र और कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी का विवरण PDF में

कैसे डाउनलोड करें

ssc.gov.in पर जाएं → लेटेस्ट न्यूज → “SSC MTS 2025 Tentative Vacancies” पर क्लिक करें

SSC MTS वैकेंसी 2025 डिटेल

SSC ने MTS और हवलदार पदों के लिए कुल वैकेंसी को 5,464 से बढ़ाकर 8,021 कर दिया है।

संशोधित कुल वैकेंसी: SSC ने वैकेंसी की संख्या 5,464 (4,375 MTS + 1,089 हवलदार) से बढ़ाकर 8,021 (6,810 MTS + 1,211 हवलदार) कर दी है।

SSC MTS कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी का विवरण

नीचे दी गई टेबल में MTS और हवलदार के 8,021 पदों का कैटेगरी के अनुसार विवरण दिखाया गया है।

कैटेगरी

UR

EWS

OBC

SC

ST

कुल

ESM

OH

HH

VH

Other PwD

MTS-NT

2859

596

1486

665

472

6078

554

65

68

55

49

MTS-NT

323

89

215

56

49

732

64

8

7

9

8

हवलदार (CBIC & CBN)

531

132

293

149

106

1211

120

16

14

0

14

कुल योग

3713

817

1994

870

627

8021

738

89

89

64

71

SSC MTS वैकेंसी 2025 PDF नोटिस

Candidates, SSC MTS वैकेंसी PDF से अलग-अलग क्षेत्रों और राज्यों में वैकेंसी का विस्तृत विवरण देख सकते हैं। Candidates नीचे दिए गए लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं:

SSC MTS वैकेंसी 2025 PDF

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News