SSC MTS Vacancy 2025: एसएससी एमटीएस हवलदार पदों की संख्या बढ़ी, यहाँ देखें नोटिस

SSC MTS Vacancy 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC MTS और हवलदार उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। जो Candidates केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी का विवरण देख सकते हैं। यह वैकेंसी लिस्ट अलग-अलग क्षेत्रों और कैटेगरी के Candidates को SSC MTS और हवलदार पदों पर आवेदन करने का शानदार मौका देती है। SSC ने एक संशोधित वैकेंसी लिस्ट जारी की है, जिसमें वैकेंसी की संख्या पहले की 5,464 से बढ़ाकर 8,021 कर दी गई है। जब आयोग इस बारे में आधिकारिक सूचना जारी करेगा, तब आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।
SSC MTS और हवलदार वैकेंसी 2025
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार पदों के लिए विस्तृत वैकेंसी सूचना जारी की है। SSC ने MTS और हवलदार पदों के लिए कुल 8,021 वैकेंसी की घोषणा की है। भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तृत सूचना का अभी इंतजार है। SSC द्वारा सूचना जारी किए जाने के बाद Candidates इन पदों के लिए आवेदन करना शुरू कर सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
|
शामिल पद
|
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS - नॉन-टेक्निकल) और हवलदार (CBIC और CBN)
|
कुल वैकेंसी
|
8,021 (संशोधित कुल: 6,810 MTS + 1,211 हवलदार)
|
वैकेंसी की स्थिति
|
संभावित (अंतिम सूचना के अनुसार बदल सकती है)
|
PDF की उपलब्धता
|
जिले, राज्य, क्षेत्र और कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी का विवरण PDF में
|
कैसे डाउनलोड करें
|
ssc.gov.in पर जाएं → लेटेस्ट न्यूज → “SSC MTS 2025 Tentative Vacancies” पर क्लिक करें
SSC MTS वैकेंसी 2025 डिटेल
SSC ने MTS और हवलदार पदों के लिए कुल वैकेंसी को 5,464 से बढ़ाकर 8,021 कर दिया है।
संशोधित कुल वैकेंसी: SSC ने वैकेंसी की संख्या 5,464 (4,375 MTS + 1,089 हवलदार) से बढ़ाकर 8,021 (6,810 MTS + 1,211 हवलदार) कर दी है।
SSC MTS कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी का विवरण
नीचे दी गई टेबल में MTS और हवलदार के 8,021 पदों का कैटेगरी के अनुसार विवरण दिखाया गया है।
|
कैटेगरी
|
UR
|
EWS
|
OBC
|
SC
|
ST
|
कुल
|
ESM
|
OH
|
HH
|
VH
|
Other PwD
|
MTS-NT
|
2859
|
596
|
1486
|
665
|
472
|
6078
|
554
|
65
|
68
|
55
|
49
|
MTS-NT
|
323
|
89
|
215
|
56
|
49
|
732
|
64
|
8
|
7
|
9
|
8
|
हवलदार (CBIC & CBN)
|
531
|
132
|
293
|
149
|
106
|
1211
|
120
|
16
|
14
|
0
|
14
|
कुल योग
|
3713
|
817
|
1994
|
870
|
627
|
8021
|
738
|
89
|
89
|
64
|
71
SSC MTS वैकेंसी 2025 PDF नोटिस
Candidates, SSC MTS वैकेंसी PDF से अलग-अलग क्षेत्रों और राज्यों में वैकेंसी का विस्तृत विवरण देख सकते हैं। Candidates नीचे दिए गए लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं:
