UGC ने जारी की फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, यहां देखें नाम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर में चल रही फेक यूनिवर्सिटीज (Fake Universities) की नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में उन यूनिवर्सिटी के नाम शामिल हैं जो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 और 23 का उल्लंघन करते हुए बिना मान्यता के डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं।
यूजीसी के अनुसार, देशभर में 20 से अधिक फेक यूनिवर्सिटीज सक्रिय हैं जो छात्रों को भ्रमित कर रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा संस्थान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। आयोग ने कहा है कि इन संस्थानों से प्राप्त डिग्रियां किसी भी शैक्षणिक, नौकरी, व्यावसायिक या सरकारी उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होंगी।
यूजीसी ने कहा कि, “छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी मान्यता की स्थिति यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ugc.gov.in पर जाकर अवश्य चेक करें। कई निजी संस्थान विश्वविद्यालय का दर्जा बताकर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि उनके पास ऐसा कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।”
State-wise फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट अक्टूबर 2025
अभ्यर्थी नीचे दी तालिका में यूजीसी द्वारा जारी स्टेट वाइज फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट यहां देख सकते हैं।
|
क्रमांक
|
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
|
फेक यूनिवर्सिटी का नाम
|
पता / स्थान
|
1
|
दिल्ली
|
All India Institute of Public & Physical Health Sciences (A.I.P.P.H.S.)
|
Office No. 608-609, 1st Floor, Sant Kripal Singh Public Trust Building, Alipur, Delhi-36
|
2
|
दिल्ली
|
Commercial University Ltd.
|
दरियागंज, दिल्ली
|
3
|
दिल्ली
|
United Nations University
|
दिल्ली
|
4
|
दिल्ली
|
Vocational University
|
दिल्ली
|
5
|
दिल्ली
|
ADR-Centric Juridical University
|
A.D.R. House, 8J Gopal Tower, 25 Rajendra Place, New Delhi – 110008
|
6
|
दिल्ली
|
Indian Institute of Science and Engineering
|
नई दिल्ली
|
7
|
दिल्ली
|
Vishwakarma Open University for Self-Employment, India
|
672, Sanjay Enclave, Opp. G.T.K. Depot, New Delhi – 110033
|
8
|
दिल्ली
|
Spiritual University
|
351-352, Phase-1, Block-A, Vijay Vihar, Rohini, Delhi – 110085
|
9
|
दिल्ली
|
World Peace of United Nations University (W.P.U.N.U)
|
No. 201, 2nd Floor, Best Business Park, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi – 110034
|
10
|
दिल्ली
|
Institute of Management and Engineering
|
1810/4, 1st Floor, Kotla Mubarakpur, Delhi
|
11
|
केरल
|
St. John’s University
|
Krishna Temple, Kerala
|
12
|
केरल
|
International Islamic University of Prophetic Medicine (IIUPM)
|
Kunnamangalam, Kozhikode, Kerala – 673571
|
13
|
महाराष्ट्र
|
Raja Arabic University
|
नागपुर, महाराष्ट्र
|
14
|
पश्चिम बंगाल
|
Indian Institute of Alternative Medicine
|
80, Chowringhee Road, Kolkata – 20
|
15
|
पश्चिम बंगाल
|
Institute of Alternative Medicine & Research
|
8A, Diamond Harbour Road, Thakurpukur, Kolkata – 700063
|
16
|
उत्तर प्रदेश
|
Gandhi Hindi Vidyapith
|
Prayag, Allahabad, Uttar Pradesh
|
17
|
उत्तर प्रदेश
|
Mahamaya Technical University
|
P.O. Maharshi Nagar, Behind Sector-110, Noida – 201304
|
18
|
उत्तर प्रदेश
|
Netaji Subhash Chandra Bose University (Open University)
|
Achaltal, Aligarh, Uttar Pradesh
|
19
|
उत्तर प्रदेश
|
Bhartiya Shiksha Parishad
|
Bharat Bhawan, Matiyari, Chinhat, Faizabad Road, Lucknow – 227105
|
20
|
पुडुचेरी
|
Sri Bodhi Academy of Higher Education
|
No. 186, Thilaspet, Vazhuthavoor Road, Puducherry – 605009
|
21
|
आंध्र प्रदेश
|
Christ New Testament Deemed University
|
#32-23-2003, 7th Lane, Kakumanivarahotta, Guntur – 522002
|
22
|
आंध्र प्रदेश
|
Bible Open University of India
|
49-35-26, N.G.O. Colony, Visakhapatnam – 530016
यहां क्लिक करें- List of Fake Universities in Hindi PDF
यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि फेक यूनिवर्सिटीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है और संबंधित राज्य सरकारों को भी जांच के आदेश दिए गए हैं।
