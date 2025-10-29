RRB JE Notification 2025
UGC ने जारी की फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, यहां देखें नाम

By Vijay Pratap Singh
Oct 29, 2025, 10:48 IST

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत की 20 से अधिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को यूजीसी अधिनियम की धारा 13 का पालन न करने के कारण 2025 तक डिफॉल्टर घोषित किया है। यूजीसी ने छात्रों को सलाह दी है कि वे इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने से पहले उनकी राज्यवार सूची अवश्य देखें, ताकि किसी गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान में एडमिशन न हो। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्रियां किसी भी शैक्षणिक या नौकरी के उद्देश्य से मान्य नहीं होंगी। 

फेक यूनिवर्सिटीज लिस्ट
फेक यूनिवर्सिटीज लिस्ट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर में चल रही फेक यूनिवर्सिटीज (Fake Universities) की नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में उन यूनिवर्सिटी के नाम शामिल हैं जो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 और 23 का उल्लंघन करते हुए बिना मान्यता के डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं।

यूजीसी के अनुसार, देशभर में 20 से अधिक फेक यूनिवर्सिटीज सक्रिय हैं जो छात्रों को भ्रमित कर रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा संस्थान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। आयोग ने कहा है कि इन संस्थानों से प्राप्त डिग्रियां किसी भी शैक्षणिक, नौकरी, व्यावसायिक या सरकारी उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होंगी।

यूजीसी ने कहा कि, “छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी मान्यता की स्थिति यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ugc.gov.in पर जाकर अवश्य चेक करें। कई निजी संस्थान विश्वविद्यालय का दर्जा बताकर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि उनके पास ऐसा कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।”

State-wise फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट अक्टूबर 2025 

अभ्यर्थी नीचे दी तालिका में यूजीसी द्वारा जारी स्टेट वाइज फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट यहां देख सकते हैं।

क्रमांक

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश

फेक यूनिवर्सिटी का नाम

पता / स्थान

1

दिल्ली

All India Institute of Public & Physical Health Sciences (A.I.P.P.H.S.)

Office No. 608-609, 1st Floor, Sant Kripal Singh Public Trust Building, Alipur, Delhi-36

2

दिल्ली

Commercial University Ltd.

दरियागंज, दिल्ली

3

दिल्ली

United Nations University

दिल्ली

4

दिल्ली

Vocational University

दिल्ली

5

दिल्ली

ADR-Centric Juridical University

A.D.R. House, 8J Gopal Tower, 25 Rajendra Place, New Delhi – 110008

6

दिल्ली

Indian Institute of Science and Engineering

नई दिल्ली

7

दिल्ली

Vishwakarma Open University for Self-Employment, India

672, Sanjay Enclave, Opp. G.T.K. Depot, New Delhi – 110033

8

दिल्ली

Spiritual University

351-352, Phase-1, Block-A, Vijay Vihar, Rohini, Delhi – 110085

9

दिल्ली

World Peace of United Nations University (W.P.U.N.U)

No. 201, 2nd Floor, Best Business Park, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi – 110034

10

दिल्ली

Institute of Management and Engineering

1810/4, 1st Floor, Kotla Mubarakpur, Delhi

11

केरल

St. John’s University

Krishna Temple, Kerala

12

केरल

International Islamic University of Prophetic Medicine (IIUPM)

Kunnamangalam, Kozhikode, Kerala – 673571

13

महाराष्ट्र

Raja Arabic University

नागपुर, महाराष्ट्र

14

पश्चिम बंगाल

Indian Institute of Alternative Medicine

80, Chowringhee Road, Kolkata – 20

15

पश्चिम बंगाल

Institute of Alternative Medicine & Research

8A, Diamond Harbour Road, Thakurpukur, Kolkata – 700063

16

उत्तर प्रदेश

Gandhi Hindi Vidyapith

Prayag, Allahabad, Uttar Pradesh

17

उत्तर प्रदेश

Mahamaya Technical University

P.O. Maharshi Nagar, Behind Sector-110, Noida – 201304

18

उत्तर प्रदेश

Netaji Subhash Chandra Bose University (Open University)

Achaltal, Aligarh, Uttar Pradesh

19

उत्तर प्रदेश

Bhartiya Shiksha Parishad

Bharat Bhawan, Matiyari, Chinhat, Faizabad Road, Lucknow – 227105

20

पुडुचेरी

Sri Bodhi Academy of Higher Education

No. 186, Thilaspet, Vazhuthavoor Road, Puducherry – 605009

21

आंध्र प्रदेश

Christ New Testament Deemed University

#32-23-2003, 7th Lane, Kakumanivarahotta, Guntur – 522002

22

आंध्र प्रदेश

Bible Open University of India

49-35-26, N.G.O. Colony, Visakhapatnam – 530016

यहां क्लिक करें-  List of Fake Universities in Hindi PDF

यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि फेक यूनिवर्सिटीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है और संबंधित राज्य सरकारों को भी जांच के आदेश दिए गए हैं।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

