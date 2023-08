UPPSC सिविल जज इंटरव्यू कॉल लेटर uppsc.up.nic.in पर घोषित, इस लिंक से करें डाउनलोड

UPPSC Civil Judge Interview Call Letter 2023: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज 8 अगस्त को UPPSC सिविल जज इंटरव्यू कॉल लेटर 2023 uppsc.up.nic.in पर जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार यूपी न्यायिक सेवा, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा 2022 के लिए साक्षात्कार में शामिल होने जा रहे हैं, वे अपने प्रवेश पत्र इस लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

UPPSC सिविल जज के लिए इंटपव्यू का दौर 16 अगस्त 2023 से शुरू होने होगा और 28 अगस्त, 2023 को जारी रहेगा।आपको बता दें कि कुल 3019 आवेदकों के लिए सिविल जज मुख्य परीक्षा 2023 23, 24 और 25 मई को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। सिविल जज परीक्षा का परिणाम 1 अगस्त 2023 को घोषित किया गया था जिसमें 959 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए और अब साक्षात्कार चरण में उपस्थित होंगे।

उम्मीदवार जो सिविल जज परीक्षा 2023 में शामिल होंगे वे नीचे दिए गए चरणों की मदद से UPPSC सिविल जज इंटरव्यू कॉल लेटर 2023 ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

UPPSC Civil Judge Interview Call Letter 2023 link

उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

इस लिंक पर क्लिक करें UPPSC Civil Judge Interview Call Letter 2023 Download

UPPSC Civil Judge Interview Call Letter 2023 कैसे डाउनलोड करें?

चरण 1: पहले आप आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, लिखे हुए - "Advertisement No. A-5/E-1/2022, Click Here to Download Interview Letter for UP Judicial Services Civil Judge (Junior Division) Examination 2022." लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: अब आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, उसमें अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट करें।

चरण 4: आपका UPPSC सिविल जज इंटरव्यू कॉल लेटर 2023 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

चरण 5: इसे डाउनलोड करें और इंटरव्यू के लिए इसका प्रिंटआउट लें।