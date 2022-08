UPPSC Recruitment 2022: 611 मेडिकल ऑफिसर पदों पर निकली वैकेंसी, 2 सितंबर तक करें आवेदन

UPPSC Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 611 मेडिकल ऑफिसर के पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की ऑफिसियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर 2 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंI ये भर्तियाँ उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के तहत निकाली गईं हैं I

आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेद की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, आयुर्वेद ऑफ द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, उत्तर प्रदेश (Ayurveda of the Board of Indian Medicine, Uttar Pradesh) से आयुर्वेद में पांच साल की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिएI इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2022 को 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, परन्तु आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी है।

इसके अतिरिक्त उम्मीदवार के पास राज्य आयुर्वेदिक या एलोपैथिक अस्पताल में कम से कम 6 महीने कार्य का अनुभव होना चाहिए साथ ही बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है।

UPPSC Recruitment 2022 विज्ञापन संख्या: 02/2022-23

UPPSC Recruitment 2022 महत्वपूर्ण तिथियाँ :

आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि - 05 अगस्त 2022

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि - 02 सितंबर 2022

परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 02 सितंबर 2022

आवेदन पत्र पूर्ण करने की अंतिम तिथि - 05 सितंबर 2022

UPPSC Recruitment 2022 पदों का विवरण:

पद - 611 मेडिकल ऑफिसर (आयुर्वेदिक)

UPPSC Recruitment 2022 शैक्षिक योग्यता:

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेद में डिग्री

आयुर्वेद ऑफ द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, उत्तर प्रदेश (Ayurveda of the Board of Indian Medicine, Uttar Pradesh) से आयुर्वेद में पांच साल की डिग्री या डिप्लोमा

अन्य शैक्षिक अर्हताओं के लिए आयोग की ऑफिसियल वेबसाइट देखें

UPPSC Recruitment 2022 आयु सीमा :

1 जुलाई 2022 को 21 से 40 वर्ष के बीच

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान।

UPPSC Recruitment 2022 आवेदन प्रक्रिया :



चरण-1 आयोग की ऑफिसियल वेबसाइट पर Apply पर क्लिक करें

चरण-2 कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करें और मांगी गई जानकारी को भरें , submit application पर क्लिक करें

चरण-3 फीस जमा करें

चरण-4 फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें

चरण-5 फॉर्म जमा करें