Positive India: नौकरी के साथ-साथ की UPSC की तैयारी, 5वें एटेम्पट में हासिल की 54वीं रैंक - जानें IAS सुमित कुमार राय की कहानी

जहाँ एक या दो प्रयास में असफलता मिलने के बाद अधिकांश लोग हार मान लेते हैं वहीँ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिना रुके जी तोड़ मेहनत करते हैं और सफलता हासिल करते हैं। ऐसी ही लोगों में से एक हैं UPSC सिविल सेवा 2018 की परीक्षा में 54वीं रैंक हासिल करने वाले IAS सुमित कुमार राय। लगातार चार बार असफल होने के बाद अपने आखिरी प्रयास में सुमित ने अपने IAS बनने के सपने को पूरा किया। आइये जानते हैं उनके इस संघर्षपूर्ण सफर के बारे में:

सुमित बताते हैं की वह निजी कारणों की वजह से नौकरी नहीं छोड़ सकते थे और इसीलिए उन्होंने नौकरी के साथ साथ ही UPSC की तैयारी करने का फैसला लिया। हालांकि उनका यह सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा। वह बताते हैं की वह रोज़ सुबह ऑफिस जाने के पहले दो से तीन घंटे की पढ़ाई पूरी करते थे और वापस आने के बाद पढ़ते थे। उन्होंने अपनी ज़्यादातर पढ़ाई वीकेंड के दिनों में ही की क्योकि तब उनके पास पढ़ने का अतिरिक्त समय होता था।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। लाखों उम्मीदवारों प्रत्येक वर्ष परीक्षा में बैठते हैं जिसमे से अधिकांश अपनी पढ़ाई पूरी कर या नौकरी छोड़ कर इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। हालाँकि सुमित कुमार के पास नौकरी छोड़ने का विकल्प नहीं था इसीलिए उन्होंने प्रत्येक दिन का टारगेट सेट कर नौकरी के साथ साथ पढ़ाई की। सुमित कहते हैं वे पढ़ाई के लिए रोज के रोज अपने गोल्स तय करते थे. जैसे आज एक विषय का यह टॉपिक खत्म करना है, आज ये किताब यहां तक पूरी करनी है आदि। सुमित कोशिश करते थे कि दिन के अंत में वे अपने टारगेट को पूरा करके ही दम लें। कई बार ऐसा होता था तो कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता था। सुमित बताते हैं की ऑफिस स्ट्रेस के कारण वे कई बार घर आकर भी नहीं पढ़ पाते थे, कई बार इतना थक जाते थे कि वापस आकर नहीं पढ़ पाते थे पर सुमित हमेशा लगे रहे, कभी रुके नहीं।

(1/2) Secret of Success: DCP strategy: Dedication & Discipline, Consistency and perseverance. Being a working aspirant I had to show utmost level of discipline in time management and always be dedicated to CSE preparation.