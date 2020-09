मोदी सरकार ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए उठाया नया कदम: जानें क्या है मिशन कर्मयोगी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में साझा क्षमता और संसाधन बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कर सिविल सेवा रिफॉर्म्स को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम प्रशिक्षण मानकों का सामंजस्य स्थापित करेगा। इसे मिशन कर्मयोगी का नाम दिया गया है जो सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। कार्यक्रम में विशेष रूप से सिविल सेवकों- IAS, IPS, IFS, IRS अधिकारियों को लाभ मिलेगा।

Cabinet approves #MissionKarmayogi - National Programme for Civil Services Capacity Building to lay the foundation for capacity building for Civil Servants so they remain entrenched in Indian culture while they learn from best practices across the world: Govt of India